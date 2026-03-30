Helebrant (ANO): Tady jsou skutečné priority STAN a Spolu

31.03.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke koalici ve Středočeském kraji.

Foto: Tomáš Helebrant
Popisek: Tomáš Helebrant

Na krajském zastupitelstvu koalice STAN a SPOLU ukázala své priority naprosto jasně.

Neschválili slevy na veřejnou dopravu pro studenty a seniory.

Neschválili navýšení podpory handicapovaných sportovců.

Neschválili příspěvky na čističky odpadních vod v několika městech.

Neschválili příspěvek na most v Kladně ani na vodojem v Dobříši.

Nepodpořili navýšení podpory pro sportovní centra mládeže, divadla ani muzeum.

Místo toho schválili dvoukilometrovou cyklostezku za 500 000 000 korun!

Ano, čtete správně. Podpora všech těchto smysluplných projektů by stála méně než 2 km schválené cyklostezky.

Toto jsou jejich skutečné priority!

Ph.Dr. Tomáš Helebrant, MBA

  • ANO 2011
  • poslanec
Jinde na netu:

Vitaminové doplňky stravy mohou zkracovat délku životaVitaminové doplňky stravy mohou zkracovat délku života Bílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobuBílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobu

