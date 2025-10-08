Herman (ANO): Údajně lživý „kolínský leták“ je zralý na omluvu v médiích. Jaká byla pravda?

Ty totiž bez ověření faktů převzaly Rakušanovu rétoriku a označily leták, který přinesl informace o Vítu Rakušanovi za lživý, aniž by se namáhaly ověřit si fakta.
Na úvod je třeba říci, že autorem letáku jsem byl já a uvedl jsem v něm informace, které se ke mně dostaly od lidí, jež jsem považoval za znalé kolínské problematiky. Ti lidé se tehdy báli vše zveřejnit. Později se ukázalo, že se báli právem, neboť to, co rozpoutal Vít Rakušan po zveřejnění zmíněných informací bylo peklo, ke kterému neváhal zneužít i Policii ČR. Informace jsem si samozřejmě ověřil a zdály se mi být i na základě mojí zkušenosti relevantní.
Sám Vít Rakušan a hnutí STAN po zveřejnění často leták zneužívali k mojí dehonestaci a prohlašovali ho za lživý, či pomlouvačný.
Jaká jsou tedy fakta? Co si měli novináři napřed zjistit, než začali uvádět moje jméno v souvislosti se „lživým a pomlouvačným “letákem? Rozhodně jim nemělo uniknout několik zásadních věcí.
Proč nebyl leták označen jako volební materiál ANO?
Informace, které leták obsahoval jsem zprostředkoval (a samozřejmě v rámci svých možností předtím ověřil), ale nebyly moje původní – tedy ani to nebyly informace od ANO. Byly od lidí, kteří si nemohli dovolit je jakkoli publikovat v takovém rozsahu. Za těmi informacemi si ale dodnes stojím.
Kolínský leták
Proč nebyl leták podepsán, ani jinak označen?
Především je třeba si ujasnit, že letáky v komunální kampani ze zákona mohou být nepodepsané, tedy bez uvedení zadavatele, či plátce. Vydáním a distribucí letáku tedy v žádném případě nedošlo k porušení zákona, ani jakýchkoli pravidel.
A stranou nemohu nechat ani to, že pokud bych leták podepsal, či označil, okamžitě by byl spojován s hnutím ANO, což pravda nebyla – viz výše.
Byl leták distribuován pod falešným jménem?
V žádném případě se na letáku neobjevilo „falešné“ jméno zadavatele, jak je zcela úmyslně a lživě Rakušanem a spol. prezentováno. Nebylo tam žádné jméno, ani jiné označení distributora, a to přesně v souladu se zákonem.
Co leták vlastně obsahoval?
Leták byl vlastně jen menší list papíru formátu sešitu do školy (A5). Na první straně byly použity dvě citace samotného Rakušana, ty nelze zpochybnit. Mimo jiné i proto, že jsou dohledatelné z veřejných zdrojů.
Na druhé straně pak výčet jeho funkcí (po hříchu neúplný) + řádově výše měsíčních odměn, kterou za ně inkasuje – to také nelze zpochybnit, resp. to Vít Rakušan nikdy nezpochybnil, či nijak nedoložil, že by šlo o lživý údaj. Ostatně jen měsíční plat poslance včetně náhrad a plat starosty nenechává nikoho na pochybách.
Na téže straně pak „visel“ graf, který znázorňoval, o kolik milionů měl být prodražen tzv. kolínský dluh, jehož krocením se Vít Rakušan tak rád chlubil.
Kolínský leták
Z čeho údaje o dluhu vycházely?
Především z tabulky, jejímž autorem byl vedoucí finančního odboru kolínské radnice, tedy podřízený Víta Rakušana a člověk, který by měl o splácení dluhu vědět nejvíc.
To ale nebylo vše. Následným detailním rozborem kolínského dluhu jsem došel (na základě konzultací s odborníky) k tomu, že počínání Kolína pod Rakušanovým vedením splácení dluhu skutečně prodražilo:
- K jeho „zlevnění“ došlo na základě klauzule, kterou do smlouvy umístil bývalý starosta Kolína a nebylo v žádném případě zásluhou „kolínského krotitele dluhu“, jak se Rakušan prezentoval v kampani do PČR.
- Jednání Rakušanova týmu, chybná, neodborná, či necitlivá úprava úvěrových smluvních podmínek pak skutečně kolínský dluh prodražilo, a to řádově o 15 – 20 mil. Vše mohu doložit odborně zpracované. Smlouvy mám k dispozici.
S těmito závěry byl Rakušan i pozdější kolínské vedení radnice mnohokrát konfrontováno a NIKDY se proti nim věcně neohradilo, natož aby předložilo cokoli, co by je vyvrátilo. Nebylo totiž co předložit, smlouvy mluvily a mluví jasně.
Tedy není žádný důvod považovat obsah letáku za lživý, natož pak pomlouvačný.
Skandální role Policie ČR
S ohledem na uvedené považuji za naprosto skandální, že se Policie vůbec zabývala trestním oznámením, které tehdy na mě podal Vít Rakušan a to ze dvou důvodů:
- Bylo podáno, jak sám veřejně uvedl, aby zjistil, kdo je za vydáním letáku. Cituji: „Veden úvahou, že policejní šetření je jedinou možností, jak zjistit, kdo za letákem stojí, podal trestní oznámení na neznámého pachatele.“ – Kolínský Pres 29.5.2019. Tedy došlo ke zneužití Policie pro soukromé potřeby.
- Nebylo naprosto proč se tím zabývat. Prokazatelně nebyl vůbec ničím porušen zákon. Mělo tedy být okamžitě odloženo, přesto to Policie neudělala a pokračovala až do té doby, než zjistila, že jsem letáky financoval já, a to ze svých soukromých prostředků. Až pak ho odložila.
A to je vše. Celý příběh slavného „Hermanova kolínského letáku“, který nejen že nebyl nikdy vyvrácen, ale byl dokonce zneužíván hnutím STAN k dehonestaci jeho odpůrců.
A třešnička na dortu?
Kutnohorský leták STAN – placen z veřejných peněz a odsouzen rozsudkem
Řeč je o letáku, který v rámci předvolební kampaně distribuoval a platil šéf neziskové organizace Prostor plus Petr Steklý. Tento podnikavec navíc leták zaplatil z veřejných peněz neziskovky, která pobírá příspěvky mimo jiné z rozpočtu Kolína a Středočeského kraje. Tedy byly z peněz nás všech hrazeny pomlouvačné předvolební letáky, které měly dehonestovat soupeře STAN. Případ se dostal k soudu a ten byl nekompromisní.
„Mgr. Petr Steklý při podání vysvětlení dne 17. 10. 2018 uvedl, že v polovině září 2018 byl osloven osobou, kterou nechce identifikovat, zda by zařídil distribuci letáků po Kutné Hoře. Náhled letáku mu byl ukázán v elektronické podobě, byla na něm fotografie navrhovatele b) s řetězem starosty a kompozice nadpisů novinových článků o nevydařených projektech Martina Starého, což mu přišlo vtipné a trefné… Objednávku učinil prostřednictvím svého emailu a fakturu zaplatil z účtu společnosti Prostor plus o. p. s.“
Jistě jen náhodou chtěla kolínská radnice za Rakušanova starostování pronajmout této neziskovce podnikatelské prostory za 1000,- Kč za rok – nejde o překlep, opravdu to bylo za rok, tedy za 80,- Kč za měsíc.
To by se to podnikalo…
