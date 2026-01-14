Herman (ANO): Horší než ledový chodník je ledové srdce

14.01.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k lidské nevšímavosti

Herman (ANO): Horší než ledový chodník je ledové srdce
Foto: archiv redakce
Popisek: Martin Herman

Musím se podělit o „zážitek“ z dnešní cesty po Kolíně. Jedouce v koloně od Gymnázia ke Kauflandu, zahlédl jsem na chodníku ležet starou paní. "Je tam dost lidí a nějaká auta tam kolem ní odbočují za Gympl, tak snad jí někdo pomůže," říkal jsem si s pohledem do zpětného zrcátka.

Nepomohl. Všichni přešli a přejeli, jako by tam ani nebyla. U stanice „Záchranky“ jsem to tedy otočil, vrátil se a pomohl jí. "Moc děkuju, já si dávám pozor, ale tady je to jeden led," řekla mi ta paní a já jí při pohledu na chodník musel dát za pravdu.

Zledovatělé chodníky napříč Kolínem jsou jistě ostuda, ale lhostejnost, s jakou ji ti lidé míjeli, je daleko horší. Zledovatělé srdce totiž nejde posolit, aby roztálo…

Martin Herman, MPA

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
