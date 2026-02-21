Rajchl (PRO): Antifa je stejně nebezpečná jako neonacismus

Minulý týden jsem vás informoval, že 23letý francouzský student medicíny Quentin Deranque byl ukopán k smrti příslušníky krajně levicové organizace Jeune Garde Antifasciste, jež je součástí teroristického hnutí Antifa.
K dnešnímu dni již bylo zatčeno 11 osob, z toho 7 je již obviněno z těžkého ublížení na zdraví a z vraždy. Záběry celého útoku, které si můžete dohledat na youtube (FB by za ně můj příspěvek buď smazal nebo posunul v kanále příspěvků níže), zobrazují opravdu nebývalou brutalitu těchto šílených fanatiků.
Naše "objektivní" veřejnoprávní Česká televize nejprve o této události referovala slovy, že došlo ke zranění "krajně-pravicového aktivisty, na něhož zaútočili antifašisté", aby následně celý skandál, jenž hýbe politickou scénou ve Francii důsledně vymlčela.
Jsem si jist, že kdyby incident proběhl v obráceném gardu, tak nám to budou servírovat ve svých prolhaných komentářích 5x denně.
Pozoruhodným faktem je rovněž zdůvodnění, proč byl Quentin Deraque považován za "krajně pravicového extrémistu". Bylo to proto, že byl členem skupiny Collectif Némésis, jež se otevřeně staví proti násilí na ženách páchaném muslimskými migranty. V roce 2019 například uspořádali demonstraci, na níže nesli transparent "52% pachatelů znásilnění v Île-de-France (region Paříže a okolí), jsou migranti". V den oslavy nošení hidžábu (World Hijab Day) pak uspořádali protestní akci s názvem Den bez hidžábu ("No Hijab Day").
Ano, přátelé, bránit ženy před znásilňovači z Afriky a bojovat za jejich právo nenosit hidžáb už je dnes mainstreamovými médii považováno za krajně pravicový extrémismus.
Osobně jsem přesvědčen, že hnutí Antifa je stejně nebezpečné jako neonacismus, a jeho podpora by měla být zcela jednoznačně postavena mimo zákon.
Ač nejsem komunista, tak situaci, kdy předchozí vláda zakázala propagaci této ideologie, zatímco pomatené anarchisty hlásící se k Antifě nechává na našem území volně působit, považuji za zcela absurdní.
Ještě bizarnější pak je současný stav, kdy Filipa Turka kádruje za jeho vtípky na sociálních sítích Ivan Bartoš, jenž se dříve akcí Antifa osobně účastnil a vehementně je podporoval.
Při současné optice náhledu na naši Ústavu, jak nám ji podávají mravokárci z opozice, pak neměl být nikdy jmenován ministrem.
Což by bylo mimo jiné pozitivní i z toho důvodu, že by nedostal příležitost totálně zpackat digitalizaci stavebního řízení, a způsobit tak škodu České republice v řádech desítek miliard korun.
Vzpomeňte si na to, až budou za týden Piráti ve sněmovně vřískat, že by Babiš měl být souzen za trapných 50 milionů prostavěných v Čapím hnízdě, které byly nadto následně vráceny, takže stát nepřišel ani o korunu.
JUDr. Jindřich Rajchl
