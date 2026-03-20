Hoffmannová (Piráti): Vláda zrušila příspěvek na stravování pro vysokoškoláky

22.03.2026 18:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k příspěvku na stravování pro vysokoškoláky.

Vláda zrušila příspěvek na stravování pro vysokoškoláky.

V praxi to znamená, že každé jídlo v menze se prodraží o 20,50 Kč. Tohle navýšení ale může rozhodovat o tom, jestli si student během dne dá teplé jídlo, nebo ne. Pro část z nich může znamenat i to, jestli věnují čas studiu, nebo budou muset víc pracovat. Pokud chceme, aby více lidí mělo šanci studium zvládnout a dokončit, je důležité podobné bariéry neprohlubovat. Dostupné stravování není nadstandard. Je to základní předpoklad pro to, aby se člověk mohl soustředit na studium.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

