Hoffmannová (Piráti): Vláda zrušila příspěvek na stravování pro vysokoškoláky

Vláda zrušila příspěvek na stravování pro vysokoškoláky.
V praxi to znamená, že každé jídlo v menze se prodraží o 20,50 Kč. Tohle navýšení ale může rozhodovat o tom, jestli si student během dne dá teplé jídlo, nebo ne. Pro část z nich může znamenat i to, jestli věnují čas studiu, nebo budou muset víc pracovat. Pokud chceme, aby více lidí mělo šanci studium zvládnout a dokončit, je důležité podobné bariéry neprohlubovat. Dostupné stravování není nadstandard. Je to základní předpoklad pro to, aby se člověk mohl soustředit na studium.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
