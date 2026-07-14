Zwyrtek Hamplová: Lidé chtějí skutečně vidět práci

14.07.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

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Zwyrtek Hamplová: Lidé chtějí skutečně vidět práci
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Jestli ona ta strategie řešení podávání rukou amerického prezidenta jako “středu vesmíru”, osobních útoků a vulgarit namísto věcné diskuse, trapných výroků místo rozumných návrhů, protahování schůzí jako plánovaných naschválů, obstrukcí jako taktiky a kompetenčních žalob namísto odpovědných postupů představitelů státu nebude přece jen poněkud hloupá, a proto také nefungující…

Lidé chtějí skutečně vidět práci, aktivitu, klidný nadhled i mladou dravost, ne křečovité hádky, umanutost a “vzteklé dupání”… To bude mít současná koalice brzy v průzkumech ústavní většinu. A bude jí stačit pracovat a zachovat klid.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
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Článek obsahuje štítky

průzkum , Senát , volby , Zwyrtek Hamplová

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům průzkumu volebních preferencí