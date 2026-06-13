Hřib (Piráti): Filip Turek bojuje proti levnější energii

Filip Turek dál vede válku proti větrným elektrárnám. Jenže tím nebojuje proti Green Dealu. Bojuje proti levnější energii pro české domácnosti a firmy.
Data dnes ukazují dvě věci. Česká republika patří mezi nejpomalejší země v rozvoji větrné energetiky a zároveň nevyužívá potenciál, který by nám pomohl snížit náklady na výrobu elektřiny.
Bojem proti green dealu neděláte občanům službu… jen je obíráte zbytečně o další peníze.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku