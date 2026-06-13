Hřib (Piráti): Filip Turek bojuje proti levnější energii

15.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kontrole výstavby větrných elektráren

Hřib (Piráti): Filip Turek bojuje proti levnější energii
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Filip Turek dál vede válku proti větrným elektrárnám. Jenže tím nebojuje proti Green Dealu. Bojuje proti levnější energii pro české domácnosti a firmy.

Data dnes ukazují dvě věci. Česká republika patří mezi nejpomalejší země v rozvoji větrné energetiky a zároveň nevyužívá potenciál, který by nám pomohl snížit náklady na výrobu elektřiny.

Bojem proti green dealu neděláte občanům službu… jen je obíráte zbytečně o další peníze.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

energie , piráti , Turek , Hřib

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Emisní povolenky

Také s nimi nesouhlasím a snad zavedeny nebudou. Ale upřímně, co může pro nás jejich nezavedení znamenat? Dost pochybuji, že když je nezavedeme, EU nad tím jen mávne rukou.

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