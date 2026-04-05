Klobása za 140, kolotoč za 70. Velikonoční trhy v Krumlově překvapily cenami

Vůně ze všech stran. Tak by se dala popsat atmosféra na českokrumlovském velikonočním trhu. Nabídka pochutin se nám zdála rozmanitější než na tom vánočním. Sice jsme neobjevili dnes již tradiční trdelník, zato ale nechyběl například frgál – čtvrtka za 60 korun, kynutý rohlíček s různými náplněmi za 30 korun nebo kremrole, balíček po pěti za 130 korun. Malý velikonoční kynutý beránek vyšel na 55 korun, jidáš o deset korun méně. Ceny na trzích odpovídají turistické lokalitě a hlavní sezóně, kdy je v Českém Krumlově tradičně největší nápor návštěvníků.
Klobása za 140 korun, „Maxi Hotdog“ za 180
Skutečně velmi bohatý výběr byl mezi slanými pokrmy. Velikonoční sekaná vyšla na 140 korun, velikonoční klobása taktéž, grilovaná vepřová žebra 280 korun, grilované jehněčí koleno (500 gramů) 340 korun. Ke všem zmíněným jídlům byla i hořčice, křen a pečivo. Velikonoční nádivka s kopřivami vyšla jedna porce na 120 korun. Polévka v chlebovém bochánku na 150 korun. Objevili jsme dokonce i středomořskou paellu, porci za 250 korun. Viděli jsme také zelené pivo – malé za 55 korun, velké za 70 korun.
Podle prodejce je největší zájem zatím o pivo. „Nejdříve přemýšlejí, čím by to mohli zapít. A potom tady máme výborná vepřová žebra s naší marinádou nebo jehněčí kolínko, které dnes už vlastně skoro nikde neseženete, to se moc nevidí. Jinak máme třeba speciální velikonoční klobásu s přidanou kopřivou, což také dnes človíček úplně nesežene, a případně klasickou nádivku,“ popsal nám jeden z prodejců, Ondra Nováček.
Turistu, který, jak nám prozradil, dorazil do velikonočního Krumlova s manželkou z Písku, jsme požádali, aby nám okomentoval ceny občerstvení na trhu. „Je to drahé, ale to dnes všude. Dal jsem si tu klobásu za 140, žena nádivku, ta vyšla o něco levněji. Ale viděl jsem „Maxi Hotdog“ za 180 korun. Za prvé, nevím, jak to patří k Velikonocům, a za druhé, to mi přijde fakt moc,“ kroutil hlavou. Prošli jsme se mezi stánky a zjistili, že „Maxi Hotdog“, neboli klobása v bagetě s bohatou oblohou, byla k mání případně i za 9 eur.
Písecký turista nebyl jediný, koho ceny na trhu příliš nepotěšily.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Pomlázka i za 130 korun. Vždycky jsme si je doma pletli sami, nová doba
K dostání byly i pomlázky. Například padesáticentimetrová vyšla na 40 korun, devadesáticentimetrová na 70 a 180centimetrová na 130 korun.
„My jsme si pomlázky vždycky pletli doma sami. Nová doba tohle…,“ trochu pobrblával starší pán, který si pročítal papír s cenami pomlázek. Když jsme ho oslovili, trochu se rozpovídal. „Tuhle v Budějovicích jsem viděl, že prodávají dokonce i jívu, kočičky, to znáte. Roste to všude možně a oni to prodávají na trhu.“
Nechyběla ani krásně zdobená vajíčka. I tady jsme prozkoumali ceny. Byly tu například ručně malované kraslice, kus za 50 korun, větší kraslice i se stuhou za 150 korun nebo krásně zdobená kachní vejce, kus za 190 korun. ParlamentníListy.cz zaujaly i zdobené věnečky za 225, ale i za 299 korun.
Velikonoční nabídka v restauracích. Jehněčí burger za 350 korun
Zašli jsme se podívat i do restaurací nejen v centru města. Mnohé nabízely v těchto dnech „velikonoční menu“ nebo „velikonoční nabídku“. Viděli jsme tak například krém z medvědího česneku za 160 korun, nechyběla ani krupicová kaše s pečenými švestkami za 220 korun. Zaujalo nás i „jarní baby kuřátko“ s přílohou za 480 korun či jehněčí burger za 350 korun. Pečené králičí stehno s opravdu velmi bohatou přílohou jsme viděli za 360 korun. Jehněčí roládu, taktéž s přílohou, jsme objevili za 390 korun. Vaječný aspik byl v jedné z restaurací za 72 korun. Ani tady nechybělo zelené pivo – malé za 40 korun, velké za 58 korun.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku