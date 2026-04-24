Jakob (TOP 09): Jsem přesvědčen, že došlo ke zneužití institutu legislativní nouze

Vážené dámy, vážení pánové,
já myslím, že je důležité si pár slov ke stavu legislativní nouze říct. Dnes se vracíme k návrhu zákona, který už jednou tady prošel ve Sněmovně právě ve stavu legislativní nouze. Následně jej ale zamítl Senát Parlamentu České republiky, což není drobnost, to je poměrně vážné varování.
Horní komora Parlamentu tím jasně řekla, že s tímto návrhem nesouhlasí, že má věcné vady a že má právní vady a že byl navíc – a to je důležité zdůraznit v tuto chvíli –projednán způsobem, který vzbuzuje silné pochybnosti. Koalice dnes žádá jediné, aby svou většinou Senát přehlasovala. Bez jakékoliv sebereflexe, bez poučení, prostě natvrdo a hlavně rychle. A právě proto je dnešní debata možná ještě více důležitá než ta první. Nejde jen o obsah zákona, jde i o ten způsob, jakým byl prosazován.
Pane předsedající, já bych poprosil...
Děkuju, pane místopředsedo. Nejde jen o obsah zákona, jde i o ten způsob, jakým byl prosazován. Jde o úctu k pravidlům. Jde o úctu k parlamentu a jde o úctu k občanům. A právě proto bych teď chtěl se vyjádřit k tomu režimu legislativní nouze. A jsem přesvědčen, že došlo ke zneužití tohoto institutu legislativní nouze. Já se omlouvám, tady pořád někdo hučí...
Děkuju, pane místopředsedo. Je evidentní, že kolegům z koalice je úplně ukradené, že tady rozhodují o legislativní nouzi, tam baví kolega Vondráček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, se tomu ještě zvesela směje. To je ale závažná věc, pane pane. Dobrá, tak vypadá, že už je trošku klid. Ale... Já se omlouvám... (Značný šum v sále stále přervává.) Děkuji kolegovi Kolovratníkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Je to opravdu závažná věc, jestli použijeme institut legislativní nouze nebo nebo ne. Tak. Děkuju. Protože jde o mimořádný nástroj, který má sloužit jen pro mimořádné situace, pro skutečné krize, pro chvíle, kdy jsou zásadně ohrožena práva občanů, bezpečnost státu nebo hrozí značné hospodářské škody. Nemá sloužit jako pohodlná zkratka pro vládu. Nemá sloužit k obejití standardní debaty (Krátce se odmlčuje.), standardní debaty, kolegu Kolovratníka to opravdu netrápí, prostřednictvím pana předsedajícího. To je opravdu dneska ta atmosféra ve Sněmovně...
Já děkuju, odešli, nezajímá je to. Nemá legislativní nouze sloužit jako pohodlná zkratka pro vládu, nemá sloužit k obejití standardní debaty. Nemá sloužit k omezení opozice. Nemá sloužit k urychlení politicky sporných návrhů. A přesně to se dnes zde děje. Od začátku jsem říkal, že podmínky pro legislativní nouzi nejsou splněny. A dnes to potvrzuje i vývoj celé situace. Kdyby šlo o skutečně aktuální krizi, vláda by předložila jasná data, jasné vyčíslení škod, jasné dopady každého dne z prodlení. Nic takového jsme bohužel neslyšeli. Místo toho jsme slyšeli obecné fráze, že je třeba reagovat rychle, že si to situace žádá, že vláda potřebuje nástroj. To ale ke zdůvodnění stavu legislativní nouze rozhodně nestačí. Nestačí říct, že něco spěchá. Musíte prokázat, proč? Musíte prokázat případnou škodu. Musíte prokázat naléhavost. To se jednoznačně nestalo.
A nakonec i Senát Parlamentu České republiky odmítl návrh projednávat v tomto mimořádném režimu, tedy právě v režimu, který vláda vydávala za nezbytný. To je mimořádně silný signál. Ukazuje to, že pochybnosti nebyly jen opoziční rétorikou, byly oprávněné, byly legitimní a byly sdíleny i horní komorou parlamentu. A tohle je nebezpečný precedens. Dnes jde o ceny pohonných hmot, zítra to může být cokoliv jiného. Pokud připustíme, že legislativní nouze je běžný pracovní nástroj vlády, oslabíme parlament jako celek.
Děkuju za trochu chabou pozornost a myslím si, že je to velmi důležité. Prosím, abyste – a zvlášť v tuhle chvíli je to poměrně zbytečné – abyste nepotvrzovali stav legislativní nouze, protože opravdu tady není.
Děkuju.
