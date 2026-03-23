Je za 5 dvanáct. Piráti varují před ohrožením demokracie

Ta má mobilizovat veřejnost ke vstupu do politiky a otevřít ji lidem napříč Českem. Impulzem je mimo jiné i víkendové setkání na Letné, kde zazněla výzva k sebereflexi a změně přístupu politických stran.
„Je za 5 dvanáct. Právě teď. Nesmíme si nalhávat, že se nic neděje. Česko se propadá do stále větší deziluze a krize. Na Letné zazněla důležitá výzva Mikuláše Mináře směrem k politickým stranám. My tuhle výzvu slyšíme a bereme ji vážně. Uvědomujeme si, že nestačí ukazovat prstem jen na Andreje Babiše. Odpovědnost neseme všichni. Babiš je zpátky u moci i proto, že minulá vláda prostě zklamala. Nedokázala udělat dost pro zlepšení života lidí ani pro boj s korupcí. Ale pořád máme čas to napravit a Piráti hodlají udělat maximum pro zachování demokracie v této zemi,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Pirátů současná vláda neřeší klíčové problémy lidí a naopak ohrožuje základní pilíře demokratického státu. Kritizují mimo jiné škrty v oblasti obrany, tlak na média nebo snahy omezovat občanskou společnost. „To, co dnes vidíme, je postupné oslabování demokratických institucí. Jde o únos celého našeho státu. V situaci rostoucí bezpečnostní nejistoty i ekonomických problémů bychom měli stát posilovat, ne rozkládat,“ dodává Hřib.
Piráti zároveň zdůrazňují, že situace není ztracená. Kampaň 1155 má proto jasný cíl: oslovit lidi v regionech, otevřít pirátskou politiku novým tvářím a zapojit veřejnost do řešení problémů. „Změna se nedělá jen slovy. Vyrážíme do všech koutů republiky, chceme se potkávat s lidmi, naslouchat jim a hledat společná řešení. A hlavně chceme lidi vyzvat: pojďte do toho s námi. Tu šanci něco s tím dělat, máte i vy. Vstupte ještě letos k Pirátům,“ vysvětluje předseda Pirátů.
Symbolem kampaně je i velká česká vlajka sešitá z jednotlivých příběhů lidí z různých částí republiky, která se objevila i na Letné. „Tohle je tričko od Jany z Kroměříže a tohle od Jirky z Českých Budějovic. Spojili jsme je do jedné vlajky, stejně jako jsme se všichni potkali na Letenské pláni. Tahle sešitá vlajka je symbol naděje. A toho, že pořád ještě máme šanci s tím, co se u nás děje, něco udělat. Plná Letná o víkendu je zase znamení toho, že v Česku pořád máme spoustu lidí, kterým na tom záleží. Kteří chtějí posouvat Česko dopředu,” popisuje Hřib.
Piráti proto vyzývají veřejnost k aktivnímu zapojení: „Každý má možnost přiložit ruku k dílu. Pokud chceme, aby se věci změnily, nestačí jen přihlížet. Pojďte do toho s námi. Čím silnější společně budeme, tím víc budeme slyšet a tím víc můžeme společně v budoucnu udělat. Jedno volební období s touhle sebrankou je víc než dost. Je za pět minut dvanáct. Ale pořád není pozdě. Letos k Pirátům,“ uzavírá Hřib.
Kampaň 1155 poběží v následujících měsících po celé republice. Nejbližší zastávky se uskuteční v pátek 27.3. v Plzni s Olgou Richterovou a následně v pondělí 30.3. v Brně se Zdeňkem Hřibem. O dalších zastávkách budeme informovat.
