KDU-ČSL: Chceme větší flexibilitu otcovské

24.02.2026 17:17
autor: PV

Představujeme další opatření lidoveckého balíčku RODIČE+.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo KDU-ČSL

Součástí balíčku, který přináší sedm konkrétních kroků pro spokojenější rodiny, je i změna v čerpání otcovské dovolené. KDU-ČSL navrhuje větší flexibilitu pro tatínky v prvním roce života dítěte.

Dnes musí otec vyčerpat dvoutýdenní otcovskou do šesti týdnů po narození dítěte. Praxe ale ukazuje, že toto pevné omezení často neodpovídá skutečným potřebám rodiny. Každá rodina funguje jinak a náročné situace nepřicházejí podle kalendáře.

Navrhujeme proto, aby si otcové mohli své volno vybrat kdykoliv během prvních 12 měsíců od narození dítěte. Rodiny tak získají prostor domluvit se, kdy je tatínkova přítomnost doma nejvíce potřeba, například při návratu maminky do práce, při zdravotních komplikacích nebo v náročnějších fázích vývoje dítěte.

Tento krok podporuje aktivní roli otců v péči o děti, posiluje partnerskou rovnost a pomáhá budovat pevnější rodinné vztahy. Zároveň dává rodičům větší svobodu rozhodnout se podle své situace, ne podle striktní lhůty. Balíček RODIČE+ vrací rodinám čas, jistotu i důvěru. A právě větší flexibilita otcovské je jedním z konkrétních kroků, jak toho dosáhnout.

O balíčku RODIČE+ více ZDE.

