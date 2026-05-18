Vondráček (Svobodní): Kdo je pro „novou Evropu” untermensch

19.05.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentské záštitě sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Z historického pohledu bych uměl pochopit, že je tu zase nějaký Němec působící Mnichově a mluvící o sjednocování Evropy, který zároveň káže o tom, kdo do Evropy patří a kdo je pro “novou Evropu” tzv. untermensch.

Neumím ovšem pochopit, že Petr Pavel jako prezident České republiky udělil akci, při které se koná sjezd sudetského Landsmanschaftu pod vedením tohoto Němce, prezidentskou záštitu.

Slova Petra Pavla o Spojených státech evropských v kontextu slov Bernda Posselta nabývají ještě horší a více protičeské kontury…

PP

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nabývají kontury velezrady., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseLisov , 19.05.2026 10:59:04
Jeho jednání již dlouhodobě směřuje proti svrchovanosti a celistvosti republiky, to je velezrada. Navíc odmítl jmenovat ministra bez zákonného důvodu a tím hrubě porušil Ústavu. Senát pod vedením Vystrčila velezrádné postoje podporuje a nekoná v zájmu ČR. Nepodal trestní oznámení na prezidenta ani za velezradu ani za hrubé porušení Ústavy. Myslím, že působení Vystrčila bude po jeho vypršení mandátu a ztrátě imunity třeba řešit!

