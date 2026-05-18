Rajchl (PRO): Další rána do vazu suverenity našeho státu

19.05.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na záštitu prezidenta Pavla na sjezdem Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Spolek Meeting Brno včera na své FB stránce oznámil, že záštitu nad celým jejich festivalem převzal prezident Petr Pavel. Poté co ze všech sil pomáhal rodu Lichtenštejnů obejít Benešovy dekrety v rámci jejich soudních sporů proti České republice, se jedná o další ránu do vazu suverenity našeho státu.

Nejdřív sloužil SSSR, pak NATO a teď Německu. V biologii se živočichové nazývají termínem "bezobratlí".

Stále se mi nechce věřit, že jsme klesli až takhle hluboko...

SL

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
