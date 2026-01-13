KDU-ČSL novou vládu nepodpoří, klade zásadní otázky

13.01.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

5 důvodů, proč KDU-ČSL nemůže podpořit vládu

KDU-ČSL novou vládu nepodpoří, klade zásadní otázky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo KDU-ČSL
  1. Chceme čitelnou zahraniční i bezpečnostní politiku ČR
  2. Nepodpoříme rozpočtovou nezodpovědnost
  3. Rodina je pro nás priorita
  4. Odmítáme zestátnění veřejnoprávních médií
  5. Pravidla musí platit pro každého!

Klademe vládě hned několik otázek:

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 4320 lidí

  1. Jak chce vláda současně snižovat daně, zvyšovat výdaje, a přitom slibovat vyrovnané rozpočty – kde na to konkrétně vezme peníze?
  2. Jaký má vláda plán na dlouhodobě udržitelné důchody, když chce zrušit hotovou reformu a sama žádnou nenabízí?
  3. Jakou konkrétní cestu k moderní, čisté a cenově dostupné energetice vláda nabízí a proč její kroky směřují k uhlí a silnějším státním zásahům?
  4. Kdo ponese odpovědnost za škody na půdě, krajině a majetku lidí, pokud vláda oslabí ochranu přírody ve jménu byznysu, jak to má podle svého programového prohlášení v plánu?
  5. Plánuje vláda v následujících letech zvyšovat platby za státní pojištěnce v oblasti veřejného zdravotního pojištění, nebo zachová automatickou valorizaci, kterou prosadila předchozí vláda jako transparentní a stabilizační prvek systému?
  6. Stojí Česko jednoznačně na straně EU a NATO, nebo si vláda nechává otevřená zadní vrátka?
  7. Jak v souladu s platným právním řádem omezí vláda marže řetězců?
  8. Jaké kroky plánuje vláda k personální stabilizaci PČR a Vězeňské služby? A v jakém časovém horizontu?
  9. Trvá vláda na tom, že chce zestátnit ČT a ČRo zrušením koncesionářských poplatků?

Celý seznam otázek naleznete ZDE.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

  • KDU-ČSL
  • KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hulicius (KDU-ČSL): Hodnoty jako kompas v rychle se měnícím světě
Výborný (KDU-ČSL): To už je tak trapné až to není ani vtipné
Seitlová (KDU-ČSL): Senát je třicet let pomyslnou pojistkou demokracie
Hladík (KDU-ČSL): Aby politika pomáhala lidem v každodenním životě - klíčové

Zdroje:

https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/kdu-csl-novou-vladu-nepodpori-pta-se-na-zasadni-ot

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , podpora , vláda

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je program vlády premiéra Babiše neslučitelný s programem lidovců?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Sebedestrukce Evropy

Souhlasím s vámi, že se Evropa ničí sama, ale co je podle vás tou hlavní příčinou? Je to migrace?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

10:09 Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Nová vláda tento týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru v situaci, kdy přebírá stát zatížený řad…