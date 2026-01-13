KDU-ČSL novou vládu nepodpoří, klade zásadní otázky

- Chceme čitelnou zahraniční i bezpečnostní politiku ČR
- Nepodpoříme rozpočtovou nezodpovědnost
- Rodina je pro nás priorita
- Odmítáme zestátnění veřejnoprávních médií
- Pravidla musí platit pro každého!
Klademe vládě hned několik otázek:
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
- Jak chce vláda současně snižovat daně, zvyšovat výdaje, a přitom slibovat vyrovnané rozpočty – kde na to konkrétně vezme peníze?
- Jaký má vláda plán na dlouhodobě udržitelné důchody, když chce zrušit hotovou reformu a sama žádnou nenabízí?
- Jakou konkrétní cestu k moderní, čisté a cenově dostupné energetice vláda nabízí a proč její kroky směřují k uhlí a silnějším státním zásahům?
- Kdo ponese odpovědnost za škody na půdě, krajině a majetku lidí, pokud vláda oslabí ochranu přírody ve jménu byznysu, jak to má podle svého programového prohlášení v plánu?
- Plánuje vláda v následujících letech zvyšovat platby za státní pojištěnce v oblasti veřejného zdravotního pojištění, nebo zachová automatickou valorizaci, kterou prosadila předchozí vláda jako transparentní a stabilizační prvek systému?
- Stojí Česko jednoznačně na straně EU a NATO, nebo si vláda nechává otevřená zadní vrátka?
- Jak v souladu s platným právním řádem omezí vláda marže řetězců?
- Jaké kroky plánuje vláda k personální stabilizaci PČR a Vězeňské služby? A v jakém časovém horizontu?
- Trvá vláda na tom, že chce zestátnit ČT a ČRo zrušením koncesionářských poplatků?
