Kálalová (SOCDEM): Odmítáme asociální pravicovou politiku, šíření nenávisti a xenofobie

30.03.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demonstraci proti krajní pravici.

Společně bojujeme proti krajní pravici!

Předevčírem jsme se sešli na Hradčanském náměstí v Praze, abychom se ozvali proti tomu, co se v naší společnosti nebezpečně normalizuje.

Odmítáme asociální pravicovou politiku, šíření nenávisti a xenofobie a štvavé kampaně proti chudým, menšinám, cizincům, neziskovkám...

Jsme proti politice strachu, která rozděluje společnost a oslabuje demokracii. Varujeme před tím, aby se nenávistné postoje staly ve veřejném prostoru něčím normálním. V takové společnosti nechci vychovávat svoje děti!

Opakovaně říkám: Chci společnost založenou na solidaritě, rovnosti a lidské důstojnosti – ne na vylučování určité skupiny lidí, strachu a násilí.

Díky všem, co dorazili.

Psali jsme:

Zemanova bomba: Toto zlomilo mou důvěru v CIA
10 korun na litr? Babiš udeřil na giganty
Profesor Budil: Střední vrstva jako rukojmí. Toto je špatně s naším systémem
„Šašek desetiletí.“ Gregor ho vytáhl z Fialovy vlády

