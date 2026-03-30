Kálalová (SOCDEM): Odmítáme asociální pravicovou politiku, šíření nenávisti a xenofobie

Společně bojujeme proti krajní pravici!
Předevčírem jsme se sešli na Hradčanském náměstí v Praze, abychom se ozvali proti tomu, co se v naší společnosti nebezpečně normalizuje.
Odmítáme asociální pravicovou politiku, šíření nenávisti a xenofobie a štvavé kampaně proti chudým, menšinám, cizincům, neziskovkám...
Jsme proti politice strachu, která rozděluje společnost a oslabuje demokracii. Varujeme před tím, aby se nenávistné postoje staly ve veřejném prostoru něčím normálním. V takové společnosti nechci vychovávat svoje děti!
Opakovaně říkám: Chci společnost založenou na solidaritě, rovnosti a lidské důstojnosti – ne na vylučování určité skupiny lidí, strachu a násilí.
Díky všem, co dorazili.
