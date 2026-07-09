Kavij (KSČM): Boj za světový mír, proti válkám a agresím pokračuje

09.07.2026 14:01 | Profily PL
autor: PV

Boj za světový mír, proti válkám a agresím pokračuje. Nezlomí jej ani policejní a státní represe a vyhrožování.

Kavij (KSČM): Boj za světový mír, proti válkám a agresím pokračuje
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Boj za světový mír, proti válkám a agresím pokračuje.

Nejinak tomu bylo i v souvislosti s konáním summitu NATO, kdy byly v tureckém hlavním městě Ankara od 28. června zakázány veškeré akce, demonstrace a konference antiimperialistů a odpůrců NATO.

Navzdory silné policejní přítomnosti se Komunistické straně Turecka (TKP) podařilo minulou neděli 5. července svou demonstraci uspořádat. Jejím výsledkem ze strany vymahačů demokratických pořádků bylo zatčení téměř 150 jejich  účastníků, sedm členů TKP utrpělo zranění hlavy a několik dalších utrpělo zlomeniny paží a žeber. Jeden demonstrant byl hospitalizován s podezřením na infarkt.

Bezprostředně po této akci v Ankaře se v pěti dalších městech konaly pochody organizované TKP. Požadavky zahrnovaly vystoupení Turecka z NATO a uzavření všech zahraničních vojenských základen v zemi. K zatčení dalších více než 500 lidí došlo již v červnu za účast na protestech proti NATO. Taktéž 1. července bylo na mládežnickém táboře organizovaném Světovou antiimperialistickou platformou zatčeno 20 mladých aktivistů proti NATO, včetně několika mezinárodních účastníků, kteří ke dni 6. července byli stále ve vazbě.

Boj za světový mír, za zrušení  agresivního ,útočného  paktu  NATO  nekončí, naopak  musí  zesílit a pokračovat!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.unsere-zeit.de

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by ČR opustit řady NATO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Alkohol

Tvrdíte, že k tomu, aby poslanci nepili ve sněmovně alkohol, nepotřebujete zákon. Opravdu? Můžete se zaručit, že ho někteří ve sněmovně nepijí? A proč je tam vůbec dostupný? V normální práci to není. Proč by to mělo být ve sněmovně jinak? Taťána

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Decroix (ODS): S občankou i datovku

15:01 Decroix (ODS): S občankou i datovku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navrhované povinnosti v patnácti letech s občanským…