Kavij (KSČM): Boj za světový mír, proti válkám a agresím pokračuje

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Boj za světový mír, proti válkám a agresím pokračuje.
Nejinak tomu bylo i v souvislosti s konáním summitu NATO, kdy byly v tureckém hlavním městě Ankara od 28. června zakázány veškeré akce, demonstrace a konference antiimperialistů a odpůrců NATO.
Navzdory silné policejní přítomnosti se Komunistické straně Turecka (TKP) podařilo minulou neděli 5. července svou demonstraci uspořádat. Jejím výsledkem ze strany vymahačů demokratických pořádků bylo zatčení téměř 150 jejich účastníků, sedm členů TKP utrpělo zranění hlavy a několik dalších utrpělo zlomeniny paží a žeber. Jeden demonstrant byl hospitalizován s podezřením na infarkt.
Bezprostředně po této akci v Ankaře se v pěti dalších městech konaly pochody organizované TKP. Požadavky zahrnovaly vystoupení Turecka z NATO a uzavření všech zahraničních vojenských základen v zemi. K zatčení dalších více než 500 lidí došlo již v červnu za účast na protestech proti NATO. Taktéž 1. července bylo na mládežnickém táboře organizovaném Světovou antiimperialistickou platformou zatčeno 20 mladých aktivistů proti NATO, včetně několika mezinárodních účastníků, kteří ke dni 6. července byli stále ve vazbě.
Boj za světový mír, za zrušení agresivního ,útočného paktu NATO nekončí, naopak musí zesílit a pokračovat!
Mgr. Miroslav Kavij
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku