Kavij (KSČM): Hrad vytváří jeden spor za druhým

04.07.2026 7:07 | Profily PL
autor: PV

Hrad řeší v kauze české delegace na summit NATO v Ankaře další problém. Velikost hradní delegace.

Kavij (KSČM): Hrad vytváří jeden spor za druhým
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Hrad vytváří jeden spor za druhým

Dle premiéra vlády Andreje Babiše žádala  hlava státu vyslat 35člennou delegaci, prezident však v pondělních odpovědích (29. 6.) na  otázky diváků na sociálních sítích sdělil, že jde o fámu, hradní delegaci bude tvořit sedm lidí, tedy pětina. Jenže den poté server Echo24 zveřejnil dokument, žádost Tomáše Pernického, šéfa hradního protokolu, adresovanou MO AČR. V žádosti  je požadavek na let do Ankary 6. července a návrat 8. července. Jako žadatel je uveden prezident a v kolonce počet členů doprovodu žadatele je uvedeno „cca 35“.

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Daniel  Drake  z hradního odboru komunikace v celé kauze v dané záležitosti uvádí. “Zaměňovat  odhad  kapacity letadla za počet členů prezidentské delegace na summitu je zavádějící a neodpovídá realitě.“

Co dodat. Počet členů delegace z původních 35 na zatím konečných sedm se začal měnit poté, kdy v mediálním  prostoru včetně sociálních sítí začal nehorázný požadavek Petra Pavla narušovat jeho PR „skvělého“ prezidenta, umocněné jeho oblíbeností, která se dle hradních průzkumů blíží 98 procentům.

Prostě jako obvykle, jako dřívější kauzy, ve kterých se snaží Hrad nejdříve mlžit, následně vše okecat. Nebo snad s apanáží, měsíčním stotisícovým kapesným pro první dámu, prezidentovu manželku, to bylo jiné?

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
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KSČM , NATO , summit , Kavij

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