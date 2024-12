Kocmanová (Piráti): Odmítáme absurdní internetovou daň

Piráti nesouhlasí s návrhem vlády na rozšíření okruhu poplatníků o příjemce internetu a o firmy nad 25 zaměstnanců. Poplatku by se tak nevyhnul prakticky nikdo, a to bez ohledu na to, zda na telefonu veřejnoprávní média sledují. Česká televize a Český rozhlas jsou jakožto média veřejné služby zásadním zdrojem informací a pilířem svobodné a demokratické společnosti, bohužel v poslední době jsou pod velkým tlakem zákulisních hráčů. Piráti podmiňují svoji podporu zvýšení koncesionářských poplatků a jejich automatickou valorizaci zrušením daně z Internetu a nezávislou kontrolou hospodaření veřejnoprávních médií.

„Jako Piráti jednoznačně podporujeme udržitelné a transparentní financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas potřebují stabilní financování, aby mohly poskytovat kvalitní zpravodajství. Náklady se v posledních letech zvyšovaly, zatímco poplatky jsou od roku 2008 stále stejné. Veřejnoprávní média přitom hrají klíčovou roli v krizových situacích, jako byly nedávné povodně nebo pandemie koronaviru. Vláda ale místo plnění svých slibů přichází s absurdními opatřeními, jako je internetová daň ve výši 2500 korun ročně. Tento návrh by zasáhl i ty, kteří nemají televizi ani rádio, ale pouze chytrý telefon. To považujeme za nepřijatelné a budeme se snažit tento krok pozměňovacím návrhem vyškrtnout," uvedla poslankyně Klára Kocmanová.

Kocmanová zdůraznila nedostatek průhlednosti v hospodaření veřejnoprávních médií: „Vláda slibovala nezávislou kontrolu hospodaření s více než 10 miliardami korun, které se vyberou od občanů. Nic z toho se ale neděje. Navrhli jsme proto rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas, aby bylo zajištěno transparentní a odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky. Lidé mají zkrátka právo vědět, za co platí."

„Bez nezávislosti veřejnoprávní média nemají smysl. Vidíme, jak se postupně narušuje jejich nezávislost. Například memorandum, které předkládá ministr kultury, by ministrovi umožnilo navrhnout odvolání ředitele České televize. To by mohlo vést k politickému tlaku na generálního ředitele, což je nepřípustné," řekla místopředsedkyně Pirátů a Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Richterová také upozornila na neprůhlednost Rady České televize a navrhla, aby se na její členy vztahoval zákon o střetu zájmů: „Úkoly velké mediální rady jsou srovnatelné s úkoly Rady ČT a Rady ČRo, a proto je důležité zajistit i u těchto rad transparentnost. Oligarchové a skryté politické tlaky nemají v médiích co dělat. Navrhujeme proto, ať se na všechny radní vztahuje totožné ustanovení týkající se střetu zájmů.”

„Jako Piráti máme zásadní výhrady k vládnímu návrhu, který by rozšířil okruh poplatníků na uživatele internetu. To odmítáme, jde o nespravedlivou daň z internetu, která by zasáhla každého. Stejně tak jsme proti tomu, aby firmy platily za služby, které nevyžadují, které nevyužívají, a které už jednou zaplatily fyzické osoby. Proč by měly platit poplatek za každého zaměstnance, který přijde do práce pracovat, a ne sledovat televizi? To je absurdní. Pro velké podniky by to navíc znamenalo, že zaplatí až stonásobek výše poplatku pro domácnosti. Co bych rád zmínil jako pozitivní věc je, že se nám ještě na vládě podařilo zabránit tomu, aby poskytovatelé internetu šmírovali lidi a museli bonzovat, kdo od nich bere internet. Není možné lézt lidem do soukromí pod záminkou kontroly," uzavřel poslanec Ivan Bartoš.

Klára Kocmanová



