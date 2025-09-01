Kohout (SPD): Voliči, pozor! Odpovědi lídrů ANO v Ústeckém kraji jsou nejasné až arogantní

02.09.2025 7:06 | Komentář

Na jednoduchou otázku, zda by hnutí ANO po volbách raději spolupracovalo s některou ze stran vládní pětikoalice či Piráty, nebo se stranami SPD, Stačilo! či Motoristy, se voliči jasné odpovědi nedočkali.

Kohout (SPD): Voliči, pozor! Odpovědi lídrů ANO v Ústeckém kraji jsou nejasné až arogantní
Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

A reakce lídrů ANO v Ústeckém kraji ukazují, že srozumitelná politická vize se nekoná.

Zuzana Bařtipánová Starostka Bíliny a lídr kandidátky

„Nebudu vám na to odpovídat, povolební spolupráce se bude řešit po volbách, víc vám k tomu neřeknu. Koalice se tvoří až po volbách, nic neřeknu, nemyslím, že jsem ta, kdo se k tomu má vyjadřovat.“

Jan Richter Poslanec za ANO

Na otázku neodpověděl.

Berenika Peštová Poslankyně za ANO

„Já o tom vůbec neuvažuju. Vše se sčítá až po volbách a děláme maximum pro to, abychom udělali co nejlepší výsledek. (Souhlasíte s tím, že Andrej Babiš vyloučil spolupráci s vládními stranami a Piráty?): Tak to určitě, s tím souhlasím. Vy se mě ale ptáte na SPD, Motoristy a tyhlety. Teď nad tím ani neuvažuju. V současné době jsme v opozici s SPD, máme v podstatě na spoustu věcí obdobné názory. Jsme opoziční strany, ale ani nevím, jaký mají program.”

Pavel Růžička Poslanec za ANO

„Nejdříve je nutné udělat ten nejdůležitější krok, a to vyhrát volby a být zvolen. Pak můžeme přemýšlet, s kým vládnout. Zajíci se počítají až po honu.“

Eva Fialová Poslankyně za ANO

„Já si myslím, že je to předčasné uzavírat. Asi se budou hledat programové shody. Preference nemám, to jsou všechno až povolební vyjednávání.“

Zdroj : Seznam zprávy dne 29.8.2025

Z odpovědí je cítit arogance a neochota říci voličům pravdu před volbami. Hnutí ANO se tak opět ukazuje jako partaj, která se tváří opozičně, ale na kraji už dnes vládne ruku v ruce s Fialovou ODS.

Můj postoj je jasný

Na rozdíl od představitelů hnutí ANO já v tom jasno mám. Jako kandidát SPD v Ústeckém kraji (7. místo kandidátky) říkám otevřeně:

Je třeba udělat vše pro to, aby současná vláda a všichni její koaliční partneři, včetně neschopných Pirátů, měli odzvoněno.

SPD je jedinou skutečnou alternativou proti současnému systému, který dusí občany drahotou, vysokými daněmi a podřízeností Bruselu.

Děkuji za Váš hlas a kroužek.

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

Kandidát SPD v Ústeckém kraji, 7. místo kandidátky

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

  • SPD
  • zastupitel města
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Ing. Bc. Jaroslav Kohout

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kohout , SPD

autor: PV

Jinde na netu:

Ptačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ranPtačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ran Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kohout (SPD): Voliči, pozor! Odpovědi lídrů ANO v Ústeckém kraji jsou nejasné až arogantní

7:06 Kohout (SPD): Voliči, pozor! Odpovědi lídrů ANO v Ústeckém kraji jsou nejasné až arogantní

Na jednoduchou otázku, zda by hnutí ANO po volbách raději spolupracovalo s některou ze stran vládní …