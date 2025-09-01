Kohout (SPD): Voliči, pozor! Odpovědi lídrů ANO v Ústeckém kraji jsou nejasné až arogantní

A reakce lídrů ANO v Ústeckém kraji ukazují, že srozumitelná politická vize se nekoná.
Zuzana Bařtipánová Starostka Bíliny a lídr kandidátky
„Nebudu vám na to odpovídat, povolební spolupráce se bude řešit po volbách, víc vám k tomu neřeknu. Koalice se tvoří až po volbách, nic neřeknu, nemyslím, že jsem ta, kdo se k tomu má vyjadřovat.“
Jan Richter Poslanec za ANO
Na otázku neodpověděl.
Berenika Peštová Poslankyně za ANO
„Já o tom vůbec neuvažuju. Vše se sčítá až po volbách a děláme maximum pro to, abychom udělali co nejlepší výsledek. (Souhlasíte s tím, že Andrej Babiš vyloučil spolupráci s vládními stranami a Piráty?): Tak to určitě, s tím souhlasím. Vy se mě ale ptáte na SPD, Motoristy a tyhlety. Teď nad tím ani neuvažuju. V současné době jsme v opozici s SPD, máme v podstatě na spoustu věcí obdobné názory. Jsme opoziční strany, ale ani nevím, jaký mají program.”
Pavel Růžička Poslanec za ANO
„Nejdříve je nutné udělat ten nejdůležitější krok, a to vyhrát volby a být zvolen. Pak můžeme přemýšlet, s kým vládnout. Zajíci se počítají až po honu.“
Eva Fialová Poslankyně za ANO
„Já si myslím, že je to předčasné uzavírat. Asi se budou hledat programové shody. Preference nemám, to jsou všechno až povolební vyjednávání.“
Zdroj : Seznam zprávy dne 29.8.2025
Z odpovědí je cítit arogance a neochota říci voličům pravdu před volbami. Hnutí ANO se tak opět ukazuje jako partaj, která se tváří opozičně, ale na kraji už dnes vládne ruku v ruce s Fialovou ODS.
Můj postoj je jasný
Na rozdíl od představitelů hnutí ANO já v tom jasno mám. Jako kandidát SPD v Ústeckém kraji (7. místo kandidátky) říkám otevřeně:
Je třeba udělat vše pro to, aby současná vláda a všichni její koaliční partneři, včetně neschopných Pirátů, měli odzvoněno.
SPD je jedinou skutečnou alternativou proti současnému systému, který dusí občany drahotou, vysokými daněmi a podřízeností Bruselu.
Děkuji za Váš hlas a kroužek.
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Kandidát SPD v Ústeckém kraji, 7. místo kandidátky
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
