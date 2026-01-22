Kolář (TOP 09): Hnutí ANO nechce, aby bylo líp

Hnutí ANO nechce, aby bylo líp. Obchodní dohodu, která by pomohla Evropě i lidem v Česku totiž včera v Evropském parlamentu potopili právě europoslanci z ANO.
Kdyby to nebyla nehorázná ostuda, bylo by snad i legrační, jak Andrej Babiš dohodu s Mercosurem naoko podporoval, aby pak „jeho“ europoslanci byli sedmi z 11 hlasů, o které neprošla.
Znamená to několik věcí. V první řadě bude dráž, protože kolegové z ANO řekli, že konkurenci, která by zlevnila celou řadu potravin a výrobků nechtějí. Znamená to ale taky to, že se jim asi líbí být otrokem nálad Donalda Trumpa. Dohoda s Mercosurem by zbytku světa dala najevo, že je EU silná, nezávislá a umí si hledat nové trhy, že bychom se nemuseli každý den třást, jakou novou šílenost Trump vypustí do světa.
No a znamená to taky, že Českou republiku v Evropě zase chvíli nikdo neuvidí jako spolehlivého partnera. Ostatní, kteří s dohodou nesouhlasili, o tom otevřeně mluvili dopředu. ANO se tvářilo, že podpoří, aby na poslední chvíli cuklo.
Protože se Andrej Babiš neumí domluvit se svými poslanci? Protože na poslední chvíli chtěl podpořit Orbána? Protože sám neví, o co jde? Těžko říct.
Ale ostuda je na světě a napravit ji bude složité.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.