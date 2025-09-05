Kolář (TOP 09): Případ Jana Darmovzala vypovídá o stavu evropské diplomacie

05.09.2025 17:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uvěznění Jana Darmovzala ve Venezuele.

Kolář (TOP 09): Případ Jana Darmovzala vypovídá o stavu evropské diplomacie
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Dneska není dobrý den.

Je tomu totiž rok, co gangsterský režim ve Venezuele, napojený na drogové kartely, zavřel českého občana, do vězení. Předložil směšné důkazy o jakémsi provinění a nazdar. Od té doby jeho rodiče usilují o to, aby se vrátil domů. O synovi toho moc neví, za celou dobu měli možnost s ním jen pět minut popovídat po telefonu.

Případ Jana Darmovzala bohužel hodně vypovídá o stavu evropské diplomacie. Zatímco Američané své lidi dostali ven, český občan a několik dalších Evropanů zůstává ve vězení diktátora Madura.

Měl jsem možnost nahlédnout do korespondence, kterou Darmovzalovi vedou s unijními institucemi. Asi se všichni shodneme na tom, že vágní fráze o tom, jak EU stojí za svými občany, nikomu a ničemu nepomohou. Věci je potřeba rozhýbat. 

Mým úkolem je teď dát dohromady skupinu europoslanců, kterým to stejně jako mně není jedno a začít tlačit na evropskou „ministryni zahraničí” Kaju Kallas, aby obrazně kopla do vrtule a rozpohybovala evropskou diplomacii k tomu, aby se rukojmí z Venezuely dostali co nejdříve zpátky domů.

Tak držte palce!

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
autor: PV

