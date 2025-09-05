Kolovratník (ANO): Unii rozhodně neopustíme, mlčet ale taky nebudeme

Z extrému do extrému. Zatímco jedni by nejraději vystoupili z Evropské unie (ideálně ještě dnes), druzí jezdí do Bruselu a s lokajským úsměvem hájí zájmy, které jdou proti těm našim.
A ptáte se, jaký je postoj hnutí ANO? Evropskou unii rozhodně neopustíme, mlčet ale taky nebudeme.
Evropská unie je pro nás důležitá. To víme. Jsme exportní země, většinu naší prosperity tvoří obchod. A ten stojí na společném trhu, pohybu zboží, pracovníků, kapitálu. Tečka. Vystupování z EU? Ne, děkujeme. Příklad Velké Británie mluví za vše. Oslabení ekonomiky, ztracená důvěra investorů. Prohráli bychom na tom kalhoty. A hlavně – nic by to nevyřešilo.
Ale to neznamená, že musíme mlčet. Naopak. Právě protože chceme být v EU dál, máme povinnost říkat nahlas, když něco nefunguje.
Poslední roky sledujeme, jak se původní myšlenka Unie vytrácí. Místo spolupráce přichází ideologie. Místo subsidiarity roste centralismus. Místo podpory konkurenceschopnosti se dusíme regulacemi. Green Deal, který měl být cestou k udržitelnější ekonomice, se pro mnoho lidí stal symbolem zákazů, drahoty a odtržení od reality. Když se ztratí zdravý rozum, ztrácí se i důvěra.
Nejsme ti, kdo hází flintu do žita. Jsme ti, kdo říkají: Zpomalme. Přemýšlejme. Vraťme Evropě zdravý selský rozum. Nechceme víc Bruselu. Chceme lepší Brusel. Efektivní, pružný, přemýšlející. Unii, která neřeší, jestli se prodává auto se spalovacím motorem, ale jestli si ho vůbec někdo může dovolit.
Kritika neznamená nenávist. Znamená zájem. A my o Evropu zájem máme. Ale ne o Evropu odpojenou od lidí.
Řekněme to jasně: nechceme vystupovat. Ale nechceme ani přihlížet. Chceme silný hlas za Českou republiku. Hlas, který bude slyšet a který bude mít váhu.
A přesně o to se v hnutí ANO snažíme.
Ing. Martin Kolovratník
autor: PV