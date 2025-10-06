Konečná (KSČM): Boj za Českou republiku a její občany nikdy nevzdám

Vážení přátelé,
chtěla bych Vám v první řadě co nejupřímněji poděkovat. Byla to velká jízda, ale těsně před cílem jsme bohužel zastavili. Každému z více než 240 tisíc voličů děkuji. Velký dík patří také více než třem stovkám kandidátů a kandidátek za hnutí Stačilo!
Čelili urážkám, fyzickým útokům, šikaně, mediálním kampaním i soudům. Podařilo se jim nás přibrzdit, ale ne zastavit! Náš hlas bude dále znít v Evropském parlamentu, krajích a příští rok nás čekají komunální volby.
Boj za Českou republiku a její občany nikdy nevzdám! Nás nezastaví!
Ing. Kateřina Konečná
