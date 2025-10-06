Konečná (KSČM): Boj za Českou republiku a její občany nikdy nevzdám

Poděkování Kateřiny Konečné

Konečná (KSČM): Boj za Českou republiku a její občany nikdy nevzdám
Vážení přátelé,

chtěla bych Vám v první řadě co nejupřímněji poděkovat. Byla to velká jízda, ale těsně před cílem jsme bohužel zastavili. Každému z více než 240 tisíc voličů děkuji. Velký dík patří také více než třem stovkám kandidátů a kandidátek za hnutí Stačilo!

Čelili urážkám, fyzickým útokům, šikaně, mediálním kampaním i soudům. Podařilo se jim nás přibrzdit, ale ne zastavit! Náš hlas bude dále znít v Evropském parlamentu, krajích a příští rok nás čekají komunální volby.

Boj za Českou republiku a její občany nikdy nevzdám! Nás nezastaví!

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl neúspěch hnutí Stačilo! ve volbách způsoben útoky a strašením politických protivníků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

