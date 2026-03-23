Kordová Marvanová: Regulace hluku evidentně selhává

Regulace hluku z venkovních akcí ve veřejném prostoru v České republice evidentně selhává. Řešila jsem to na základě velkého množství stížností občanů v Praze jako radní i nyní jako zastupitelka a senátorka. Lidé si stěžují, že akce probíhají třeba celé léto skoro každý den, nemohou v klidu spát ani bydlet. Proto jsem se zúčastnila kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, který uspořádala poslankyně a členka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zdravotního výboru Ivana Mádlová.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Problémy s hlukem jsou vážné a dlouhodobě na ně upozorňuje spolek ČESKO BEZ HLUKU a Miloš Závora. Bohužel v roce 2015 přes protesty Senátu a senátorky Jitky Seitlové byla problematika hluku z veřejných akcí vypuštěna ze zákona, takže hygienické stanice to už nemohou řešit. Přitom nadměrný hluk ovlivňuje negativně nejen kvalitu bydlení, ale může mít i zdravotní důsledky.
Ve většině zemí EU je tento problém řešen zákony, ale u nás nic. Prý vše vyřeší samy obce vyhláškami, ale to je hraběcí rada. Bez výslovného zákonného rámce nemají obce reálnou možnost nějakou regulaci zavést, aby ochránily své obyvatele!
Jsem přesvědčena, že hluk je důležité regulovat, a to nejen hluk z dopravy, ale i z nejrůznějších akcí. Taková regulace by přispěla k tomu, že vedle sebe budou moci existovat kulturní akce, ale zároveň se budou konat podle pravidel, která umožní klidné bydlení v obcích. Ze Senátu se dlouhodobě snažíme, aby se konečně tím zabývala ministerstva zdravotnictví a životního prostředí, jak je to běžné ve světě. Stačí se tam inspirovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.