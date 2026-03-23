Kordová Marvanová: Regulace hluku evidentně selhává

23.03.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulaci hluku z venkovních akcí

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Regulace hluku z venkovních akcí ve veřejném prostoru v České republice evidentně selhává. Řešila jsem to na základě velkého množství stížností občanů v Praze jako radní i nyní jako zastupitelka a senátorka. Lidé si stěžují, že akce probíhají třeba celé léto skoro každý den, nemohou v klidu spát ani bydlet. Proto jsem se zúčastnila kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, který uspořádala poslankyně a členka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zdravotního výboru Ivana Mádlová.

Problémy s hlukem jsou vážné a dlouhodobě na ně upozorňuje spolek ČESKO BEZ HLUKU a Miloš Závora. Bohužel v roce 2015 přes protesty Senátu a senátorky Jitky Seitlové byla problematika hluku z veřejných akcí vypuštěna ze zákona, takže hygienické stanice to už nemohou řešit. Přitom nadměrný hluk ovlivňuje negativně nejen kvalitu bydlení, ale může mít i zdravotní důsledky.

Ve většině zemí EU je tento problém řešen zákony, ale u nás nic. Prý vše vyřeší samy obce vyhláškami, ale to je hraběcí rada. Bez výslovného zákonného rámce nemají obce reálnou možnost nějakou regulaci zavést, aby ochránily své obyvatele!

Jsem přesvědčena, že hluk je důležité regulovat, a to nejen hluk z dopravy, ale i z nejrůznějších akcí. Taková regulace by přispěla k tomu, že vedle sebe budou moci existovat kulturní akce, ale zároveň se budou konat podle pravidel, která umožní klidné bydlení v obcích. Ze Senátu se dlouhodobě snažíme, aby se konečně tím zabývala ministerstva zdravotnictví a životního prostředí, jak je to běžné ve světě. Stačí se tam inspirovat.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Psali jsme:

Kordová Marvanová: Problém s médii veřejné služby nezačal s loňskými volbami
Kordová Marvanová: Airbnb znovu v parlamentu
Kordová Marvanová: Pracujeme na urychlené změně rozvodové novely
Kordová Marvanová: Co se letos podařilo

Mgr. Eliška Olšáková byl položen dotaz

Milion chvilek

Dobrý den, zajímal by mě váš názor na toto sdružení či co to vlastně je. Považujete ho za nezávislé a transparentní? Ví se, z čeho je financováno? Víte co mě přijde divné, že snad nikdy nesvolávalo demonstraci na protest tomu, co udělal třeba někdo z ODS nebo STAN. Asi jste rádi, ale mě to nepřijde ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Cvejn (PRO): Jako náhoda to vůbec vypadat nemusí

20:07 Cvejn (PRO): Jako náhoda to vůbec vypadat nemusí

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k útokům proti Natálii Vachatové