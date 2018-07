Kos: Na další omezování práv občanů jsem velice citlivý

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové.

Já možná začnu takovým praktickým příkladem. Na mě se obrátil jeden můj známý s tím, že má hospodářskou budovu u silnice. V vzhledem k tomu, že ta silnice je součástí dálniční přípojky, tak bude potřeba tu silnici rozšiřovat. A protože ta hospodářská budova stojí těsně u té silnice, tak se začalo hrát o osud této hospodářské budovy. Byl vytvořen nákladový znalecký posudek s cenou 2,5 milionu, odečetly se roky za amortizaci, ta cena spadla na 800.000. A pak ŘSD použilo zázračný koeficient 0,3, z toho důvodu, že ta stavba je na samotě a že není součástí žádného většího celku. Takže cena za tu hospodářskou budovu, která mu byla nabídnuta jako náhrada, činí 240.000 Kč. Za což, všichni uznáte asi, nic nového nepostaví, takže bude mít pozemek bez hospodářské budovy.

A já tady ten příklad dávám právě proto, protože teď v současné době mám možnost komunikovat s ŘSD a s úřady a nějakým způsobem se snažit jednak tu cenu nějak, v uvozovkách, vylepšit, nebo zařídit nějaké jiné řešení. A já se obávám, a to je možná můj trochu dotaz, jak by dopadl, kdyby spadl do dikce tohoto zákona, do mezitímního rozhodnutí. Jestli by měl, nebo neměl zúžené pole působnosti v tomhle tom, v uvozovkách, vyjednávání, o tom, jak tenhle ten problém řešit.

Když se vrátím k tomu zákonu jako takovému, tak musím konstatovat, že bych byl nerad, aby se výstavba dálniční sítě stala jakýmsi fetišem, jakýmsi svatým grálem, kterému se má podřídit naše jednání a konání. A dokonce potlačení našich osobních práv. Ono někdy tou výstavbou dálniční sítě, jejím zintenzivňováním nedosáhneme úplně toho, čeho chceme. Já bych uvedl možná příklad z Prahy. Jak všichni víte, tak dálnice v České republice jsou projektovány paprskovitým způsobem a víceméně všechny se sbíhají v Praze. A asi všichni znáte situaci kolem Pražského okruhu, který v současnosti není dostavěn a tím pádem se mu nějaká tranzitní velká kamionová doprava Sever, Jih, Východ a Západ vyhýbá.

Jak to bude vypadat po dostavbě celé dálniční sítě v České republice a po dostavbě dálničního okruhu kolem Prahy, se můžeme jenom domnívat. Nicméně lze předpokládat, že tranzitní kamionová doprava se velice zintenzivní. A vzhledem k tomu, že Pražský okruh, ač by měl být nějaký aglomerační a nějakým způsobem mimo zástavbu Prahy, tak se třeba dotýká velice těsně a intenzivně sídliště Černého Mostu, který všechny ty negativní stránky té intenzivní kamionové dopravy si pak užije.

Tím jsem chtěl jenom zdůraznit, že ta výstavba má svoje klady, ale i negativa. A za každou cenu tu dálniční výstavbu katalyzovat nějakým zvýhodňováním asi není ve všech případech úplně dobré. Navíc pokud nějakým způsobem kolidují s právním řádem, tak, jak jsme to tady slyšeli už od některých předřečníků. Ono by se pak asi dalo diskutovat o tom, jestli bychom neměli projednat a vymyslet nějaké zvýhodnění pro bytovou výstavbu, protože ta je také ve veřejném zájmu. Bytů hlavně v Praze, ale i v dalších velkých městech je veliký nedostatek, takže zřejmě i bytová výstavba by chtěla nějakým způsobem podpořit, dát jí nějaký doping.

Další věcí, která mě tady na tom zákonu znepokojuje, je to, že se říká, že to hlavní se týká jen a pouze záměrů uvedených v příloze tohoto zákona. Ten seznam záměrů je už teď docela košatý. Jednak se může velice rychle rozkošatit, a já jsem nikde v návrhu nezaznamenal pravidla, jaké záměry mohou být pak do seznamu prioritních staveb doplňovány, kdo a jak je bude doplňovat a s jakou periodicitou. Takže já si myslím, že tady je připravena taková Pandořina skříňka, po jejímž otevření pak můžeme mít mnohostránkový seznam záměrů nejen na výstavbu dálnic, ale i silnic 1. třídy. Možná nejenom 1. třídy, ale i výstavbu regionálních železnic, plavebních kanálů a bůhví čeho ještě. Takovou ukázkou toho je naddimenzovaná komunikace 1/12, která je součástí tohoto seznamu, nebo kontroverzní labský plavební stupeň Děčín.

Víte, po omezení účasti veřejnosti v územních a stavebních řízeních jsem velice citlivý na další omezování práv občanů. A tento zákon, ať si to každý vykládá jakkoliv, je fakticky omezuje. Proto pro tento zákon nemohu zvednout ruku a počkám si na plnohodnotný zákon o liniových stavbách.

Děkuji za pozornost.

