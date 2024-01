Koudelka (Trikolora): Maďarsko nechápe svobodu jako poznanou bruselskou nutnost

reklama

Jednomyslnost má hodnotu jen při svobodě rozhodování

Maďarsko postupuje v souladu s primárním právem Evropské unie, které obsahuje požadavek jednomyslnosti v případě rozhodování o zahraniční politice. Delší dobu se objevují úvahy o zrušení práva veta jednotlivých členských států. S těmito úvahami nesouhlasím, ale z hlediska práva je v pořádku, pokud změna základních smluv bude dosažena otevřeným postupem, nutným pro jejich změnu, včetně ratifikace všemi členskými státy.

Ovšem současné úvahy unijních držitelů moci o protimaďarských sankcích ukazují, že se Brusel nebojí ignorovat primární právo Evropské unie a dosáhnout jednomyslného souhlasu mocenským donucením. Chtějí právo a požadavek jednomyslnosti vytunelovat tím, že nesouhlasící člen musí být k souhlasu donucen. Ale jednomyslný souhlas má smysl a hodnotu jen při svobodě rozhodování.

Brusel se zhlédl v jednomyslnosti, jež se uplatňovala v Radě vzájemné hospodářské pomoci a Varšavské smlouvě, kdy formální jednomyslnost byla zajištěna mocenskou dominancí Sovětského svazu, jež zajišťovala pomocí strachu a hrozbou odvetných opatření to, že se členské státy chovaly jako vazalové a vše Moskvě odkývaly, byť to bylo proti jejich zájmům.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora





Benedikt Spinoza definoval svobodu jako poznanou nutnost. Tohoto pojetí se chopil marxismus-leninismus, což v praxi znamenalo, že lidé mají vnitřně přijmout to, co po nich vládnoucí režim chce. Tím, že přijmou a budou plnit vůli režimu jako své rozhodnutí, se stanou svobodní. Svobodně si vyberou to, co je nutné podle vůle vládnoucího.

Dnešní Brusel se v tomto leninském pojetí Spinozova výroku inspiroval, proto chce donutit Maďarsko k poslušnosti, aby si i jiné malé státy Evropské unie uvědomily, kde je jejich místo a co se od nich očekává – jednomyslný souhlas s předloženým návrhem, vzniklým po německo-francouzské dohodě. Není-li součástí jakéhokoliv rozhodnutí svoboda volby ANO nebo NE, tak ani o rozhodnutí nejde, ale o plnění příkazu. Svoboda volby řešení je podstatnou složkou rozhodování.

Maďarsko nebrání financování ukrajinské války

O Ukrajinu ve sporu s Maďarskem nejde. Jde o potlačení svobody rozhodování malých států a faktické zrušení jednomyslnosti a práva veta, aniž by se měnily základní smlouvy o Evropské unii. Maďarsko totiž nemůže zabránit financování války na Ukrajině a není to ani jeho cílem. Maďarsko je v této válce neutrální. Maďarsko jen nechce, aby tyto peníze šly z evropského rozpočtu.

Nic totiž členským státům, které chtějí posílat peníze ukrajinské vládě, nebrání, aby tak činily vlastním jménem ze svých vlastních státních rozpočtů. Jestli Francie, Německo či Nizozemí chtějí poslat peníze do Kyjeva, mohou tak kdykoliv učinit. Ovšem pak to musí projít procesem schválení v jejich vlastních parlamentech, pod demokratickou kontrolou. Toho se však někteří bojí, proto chtějí financování přenést na Evropskou unii, kde se to snáze skryje bez přímé kontroly hospodaření ze strany voličů.

Stejně to nakonec zaplatí členské státy a jejich občané, ale peníze na ukrajinskou válku se rozpustí v složitém a neprůhledném rozpočtu Evropské unie. A to Maďarsko nechce. Nechce souhlasit s něčím, co prostě nechce a na co má podle základních smluv Evropské unie právo.

