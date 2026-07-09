Okamura (SPD): Zpravodajství ČT porušilo zákon

09.07.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zpravodajství České televize.

Okamura (SPD): Zpravodajství ČT porušilo zákon
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Tomio Okamura na CNN Prima News

Zpravodajství České televize porušilo zákon v reportáži o stejnopohlavních párech, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosazujeme konec povinných koncesionářských poplatků.

Stěžovatel Aliance pro rodinu byl úspěšný v další stížnost na zpravodajství České televize, které podle něho nesplňovalo základní standardy novinařiny a Kodexu ČT. Alianci se nelíbilo, že v reportáži „Uznávání stejnopohlavních svazků v EU“ v pořadu Události ze dne 30. listopadu 2025 nedostali slovo zástupci veřejnosti a odborníci, kteří zastávají jiné postoje, než jaké byly prezentovány v reportáži. To je podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušení zákona 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Vyplývá to z rozhodnutí RRTV, o kterém informoval server Borovan.

Podle RRTV v reportáži „nebyl poskytnut prostor pro vyjádření zástupcům veřejnosti a odborníkům, kteří zastávají odlišné postoje v otázce zápisu manželství stejnopohlavních párů uzavřených v zahraničí do české matriky na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, než jaké byly prezentovány v reportáži. Provozovatel tím porušil povinnost dbát zásad objektivity a vyváženosti vysílání“.

Jedná se již o několikeré porušení zákona ve zpravodajství ČT, na které neziskovka Aliance pro rodinu upozornila. ČT například v minulosti zvýhodnila názory ve prospěch genderistické Istanbulské úmluvy.

Poté, co naše vláda již podala zákon na úplné zrušení poplatků ČT a ČRo všem občanům a firmám od 1.1.2027 a již běží legislativní proces, jsme předložili do Sněmovny další návrh zákona ještě během letoška osvobodit od poplatků seniory starší 75 let, držitele průkazů osob se zdravotním postižením, nezaopatřené děti a rovněž malé firmy s méně než 50 zaměstnanci, což podle našeho názoru neohrozí letošní smluvní závazky a hospodaření ČT a ČRo, takže lze k těmto krokům přistoupit již letos.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

A mluví snad politici vždy pravdu?

Kolikrát jsme byli svědky toho, že ne. Takže já třeba chápu prezidenta, že chce sám být u toho, co vláda na summitu prohlašuje a myslím, že je to dobré i pro nás, když pak budeme mít víc zdrojů informací. Obecně je přeci čerpání z více zdrojů dobré. A k tomu marketinku, není to snad ANO, které ho má...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zpravodajství České televize.