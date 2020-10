Krumer (SPOZ): Testování a vakcinace

reklama

Testování a vakcinace je vedle toho že jsou potřebné taky velký byznys. I tady fungují lobbisté a stovky výrobců se "starají" aby se jim investované náklady mnohonásobně vracely. Pokud někdo přijde na trh s rychlými a levnými testy a vakcínami, není problém to znevěrohodnit zejména v těch případech, kdy se bez transparentního výběrového řízení osloví jeden nebo dva výrobci. A také u těch, kteří připravují a ukládají opatření proti nákaze, nesmí být žádný střet zájmů aby se vyloučila možnost přijatá opatření zbytečně napadat. U vakcín však musí probíhat testování minimálně tři až pět let v několika stupních, výsledky vyhodnocovat tak aby těch negativních dopadů bylo co nejméně i proto, že viry také mohou mutovat. Pokud pro EU nebo u nás již byly nakoupeny anebo objednány miliony testů a vakcín po tak krátké době po jejich výrobě a prakticky bez validního testování je to hazard se zdravím lidí, ale ti co to objednali budou i z hlediska osobních zájmů neustále tlačit na jejich spotřebování. Kovid není chřipka, je to vážný virus který tu s námi bude stále tak jako i jiné viry. Proto je nezbytné dívat se také perspektivně a všechno důsledně prověřit a zvážit, nedělat paniku ale rovněž se neukvapovat. Nejsem sice virolog, ale studoval jsem také přírodovědeckou fakultu KU v Praze a něco o bakteriích a virech vím. I to že jsou různé názory z řad odborníků a na řešení vzniklé situace se ani odborníci neshodují, je nezbytná obezřetnost, nedělat ukvapené závěry ale taky to vyžaduje od všech nás ohleduplnost k druhým, kázeň a důsledné dodržování přijatých opatření. Věrohodnosti neprospívají časté dramatické proslovy politiků v televizi, ani celodenní omílání koronaviru v ČT 24. To přispívá ke zhoršování stavu nemocných i s jinou diagnózou a způsobuje i nemoci psychické, jako jsou panický strach a deprese. To taky následně zbytečně zatěžuje náš zdravotnický systém.

PaedDr. Vladislav Krumer SPOZ

Nejsem už člem SPOZ, jsem nezávislý.

