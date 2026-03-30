Krutáková (STAN): Loni žádosti za 27 miliard korun, letos jen za 4 miliardy

30.03.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Poslankyně STAN Jana Krutáková

Zásadní změny v Nové zelené úsporám.

Ještě loni žádosti za 27 miliard korun, za poslední 2 roky přes 60 miliard. Teď? Alokovány pouhé 4 miliardy.

Přitom 72 % domácností říká, že bez dotací se do rekonstrukcí nepustí, jelikož se většina nechce kvůli zateplení zadlužovat.

Co to znamená v praxi? Zpomalení energetických úspor v ČR, výhodu jen pro bohatší domácnosti a financování komerčních bank.

Dotace byly hlavním motorem modernizace českých domácností. Jejich omezení výrazně snižuje ochotu lidí investovat a může zpomalit transformaci bydlení.

Ing. Jana Krutáková

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Krutáková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí se domácností i přes získání dotace zadlužit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

Bílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobuBílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobu Jablečný ocet s kurkumou si dopřávejte každé ránoJablečný ocet s kurkumou si dopřávejte každé ráno

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

