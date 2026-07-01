Kučera (TOP 09): Koalice si myslí, že to bude mít navěky

01.07.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

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Kučera (TOP 09): Koalice si myslí, že to bude mít navěky
Foto: TOP 09
Popisek: Michal Kučera

Dobrý den dámy a pánové, děkuji za slovo pane předsedající.

Tady moji předřečníci, naposledy pan kolega Hladík, se z pozastavil nad tím, že tyto pozměňovací návrhy, a nejenom tyto, ale samozřejmě i další, mu připadají zpolitizované a účelové. Tak pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, ony nejenom připadají, ony takové skutečně jsou.

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A když se na to podíváme, jak se tady v posledních týdnech a měsících tvoří zákony, jakým způsobem chodí do Poslanecké sněmovny a v jakém jsou stavu, tak to vypadá, a troufnu si říct, že to tak je, ne že to tak vypadá, i takhle to je, že si současná koalice myslí, že to bude mít prostě navěky. Že to bude jenom pro ně a že ty zákony, tak jak dělají, že jim teď aktuálně vyhovují a že jim budou vyhovovat i za 10 let. Ale ono to tak není. Ono to tak není. Zatím to nebylo takhle nikdy.

Byli tady jiní experti, jako kolega Paroubek, který si taky myslel, že je nesmrtelný a že tady bude navěky, a nebyl. A další. Takže já bych chtěl skutečně jenom, nevím jestli poprosit či požádat, abychom se nad těmi pozměňovacími návrhy, které jsou skutečně naprosto odtržené od té odborné debaty (zamysleli), a mimochodem to je taky důvod, proč takhle dlouho tady jednáme v Poslanecké sněmovně, respektive tady na plénu.

Protože ta debata, místo aby se odehrávala v tom meziresortu, no, tak se odehrává tady v Poslanecké sněmovně. Proto se k tomu chce každý vyjádřit. To, co by si řekl v tom meziresortu, tak říká tady. Možná, že to je i zajímavý námět do toho dalšího bodu, tedy jednací řád, aby tady chodily projednané návrhy. Potom to jednání by se tady zkrátilo výrazně.

Ing. Michal Kučera

  • TOP 09
  • poslanec
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Kučera , sněmovna , stát , TOP 09 , pracovní poměr , 24. schůze , 1.7

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Summit

Já osobně nevidím důvod, proč by prezident jet neměl a už mě celá ta šaškárna kolem dost štve. Ale vy sám jste prohlásil, že ,,Je nutné zachovat stávající praxi o účasti prezidenta.“ Pokud jde ale o praxi tak to objektivně vzato neznamená, že má jeho účast nějakou oporu v zákoně a upřímně to rychlé...

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