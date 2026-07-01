Hladík (KDU-ČSL): Důležité jsou loajalita a kamarádství

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Krásné, dobré ráno.
My jsme minulý týden, respektive vy jste minulý týden schválili novelu zákona o státních zaměstnancích. Fakticky jste všem státním zaměstnancům vyslali jasný vzkaz: nás nezajímá, jakou máte kvalifikaci, jakou máte odbornost. Kdejaký řidič nebo maturant si na ministerstvo teď může nastoupit, protože všechny výjimky jsou možné. A vlastně to, že někdo vystudoval vysokou školu, má letitou praxi, certifikáty, znalosti či zkušenosti, do budoucna pro výkon úředníka státní organizace, ministerstva nebo organizace zřizované státem je úplně irelevantní. Důležité je loajalita, schopnosti a kamarádství, které prostě vedou k získání pozic.
Já tady znovu poukáži na to, jakým způsobem před volbami celá řada současných vládních politiků tvrdila, jak prostě v té státní správě někteří dostávají ty teplé fleky bez konkrétních debat. Střih. Máme tady novou vládu a Motoristé bezostyšně na Ministerstvo životního prostředí dosazují jednoho kamaráda bez kvalifikace za druhým. To bych ještě unesl. Ale to, že tam dosazují nekompetentní lidi, dezinformátory, lidi, kteří absolutně nejsou schopni zaručit nestrannost, jednoznačnost, pravdivost a objektivitu výkonu ve státní organizaci, to mně vadí opravdu hodně.
Já ale teď přejdu k tomu tisku, který tady máme, protože ten boj jsme bohužel prohráli. Mě to mrzí a znovu vyzývám vládní většinu, aby po nějaké době, tak jak o tom hovořil tady Vít Rakušan, předložila to, jakým způsobem ta novela se v praxi aplikuje, jakým způsobem je k tomu zpětná vazba, co z toho je pozitivní a kde naopak se ta novela nepotkala s tím účelem jako takovým.
Budu teď hovořit k tomu návrhu zákona o státních zaměstnancích související. No, zjednodušeně řečeno, je to plejáda přílepků na přílepek, věcí, které prostě nesouvisí se státní službou a která jenom využívá to, že tady poslanci naházeli některé věci, aby využili tenhleten tisk pro svoje přílepky. Já se některým z nich budu věnovat.
Nemůžu nezačít tím, co už tady diskutováno bylo, přílepkem pana kolegy Žbánka, prostřednictvím pana předsedajícího. A to je účelová věc týkající se zákona o úřednících samosprávných celků... Já to nemyslím zle, pane místopředsedo. Ale já potom budu zvedat hlas, když tady bude takový šelest. A to paní kolegyně nechce a já to také nechci.
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Ten přílepek, který se čistě týká zákona o úřednících územně správných, samosprávných celků, já považuji za něco, co diskutovat věcně můžeme, ale absolutně nesouvisí prostě s tímhletím zákonem. Je to účelové a před komunálními volbami to prostě vyvolává politizaci. A je to špatně vyvolávat politizaci v tomto tématu, naprosto špatně. Bavme se o tom věcně. Otevřete tu novelu tohohle zákona. Projděte to standardním legislativním procesem, diskutujme to na Svazu měst a obcí a svazu místních samospráv, a potom po zralé úvaze to možná udělejme. Ale ne takto účelovým přílepkem před komunálními volbami, aby nová politická reprezentace vzešla z komunálních voleb, měla ten bič na ty stávající tajemníky. To já považuji za opravdovou politizaci výkonu tajemníků na městech a obcích.
Druhou záležitostí, o které bych chtěl debatovat, je pro mě absolutně jako šílená věc, kterou tady předložil pan ministr Šťastný, a potom v druhém čtení načítal pan místopředseda Nacher, a to se týká Národní sportovní agentury. My tady nemáme Ministerstvo sportu, my tady máme ministra bez portfeje, který má nějakou kompetenci nějakým způsobem na vládu předložit asi dva nebo tři materiály týkající se sportu za rok, které tam jsou předkládány. Dřív to předkládal premiér, tak nově to předkládá pan ministr Šťastný. Jestli to je dost na ministra, to ať posoudí každý, dobře. Nicméně my v současné době nemáme Ministerstvo sportu, máme agenturu sportovní a v zákoně o podpoře sportu je – a naprosto záměrně – jmenovaná dozorčí komise. Komise, která – a to chci podotknout – nemá žádnou odměnu, to znamená je zcela nehonorována, skládá se z 10 členů a volí ji Poslanecká sněmovna.
Proč takovouto komisi máme? Protože máme mít nad agenturou, která rozděluje dotaci za miliardy, tak jako Poslanecká sněmovna máme mít kontrolní funkci. Máme takovýchto kontrolních funkcí Poslanecké sněmovny nad důležitými státními institucemi celou řadu, ať už se to týká třeba organizací Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí a dalších nejenom státních fondů, ale důležitých státních institucí.
Pan ministr Šťastný svým návrhem tuto dozorčí komisi ruší. Já to považuji za velký problém a chci vyzvat vládní většinu, aby tak nedělali, aby nejlépe tento návrh stáhli, nebo pro něho nehlasovali, a to z logického důvodu. Vy se prostě sami vystavujete situaci, kdy tady přestane být parlamentní kontrola nad institucí, která rozděluje v grantových řízeních miliardy korun. To není otázka výkonů, moci výkonné. Tu máte.
Vy jste vláda, vy si nastavujete parametry, vy si dosazujete toho, kdo je předsedou nějaké té agentury. To je legitimní a správné. Od toho máte tu moc. Ale sebrat Poslanecké sněmovně tu kontrolní pravomoc já považuji za opravdu velký problém. Za něco, a chtěl bych vyzvat tady pana ministra, aby zareagoval na tu moji řeč, aby obhájil to, proč toto dělá, protože mi to nedává žádný smysl. Ta komise je neplacená, jmenovaná, respektive volená Poslaneckou sněmovnou. Je naprosto logické, že by měla být asi poměrem sil v Poslanecké sněmovně. Takže kdybychom ji teď nově volili, tak zřejmě vládní většina tam bude mít většinu a to je asi správné. Ale zároveň tam zřejmě bude i několik prostě opozičních kolegů a tomu se říká parlamentní kontrola. My nemáme rušit a nemáme porušovat principy parlamentní demokracie. A tímto pro mě se tady oslabuje princip parlamentní demokracie v tomto konkrétním momentě nad agenturou, která není nezanedbatelnou agenturou v České republice. Chtěl bych tady k tomu opravdu vyjádření.
Pak už jenom krátce shrnu dva pozměňovací návrhy. O jednom už hovořil pan kolega Rakušan, a to je opravdu nehorázný přílepek, který ruší pravomoci prezidenta České republiky ve jmenování některých vedoucích zastupitelských úřadů. Je to takový hodně nenápadný pozměňovací návrh. Já chci poděkovat ústavně-právnímu výboru za to, že tento pozměňovací návrh nebyl schválen v tom balíku, a dokonce tam není ani stanovisko. Což já doufám, že je tím signálem, že takovýto opravdu zásadní přílepek nebude schválen. Musím říct že takovýto přílepek by výrazným způsobem měnil poměr sil a vyváženost jednotlivých aktérů zahraniční politiky v České republice. A to bez řádné debaty a diskuse prostě dělat nemáme.
A poslední můj komentář bude k pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Ožanové, která pro mě vlastně nepochopitelným způsobem přenastavuje plat ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Vlastně moc nerozumím, proč tento přílepek tam dáváme. A ta druhá část mě také baví. My máme takovou národoveckou vládu a tato národovecká vláda právě tímto pozměňovacím návrhem říká, že zřejmě máme problém v té státní správě, že prostě nejenom občané České republiky mohou pracovat ve státní správě. No a tímto pozměňovacím návrhem také říkáte, že nejenom tam mohou pracovat státní zaměstnanci, kteří nejsou občany České republiky, ale nemusí skládat certifikovanou jazykovou zkoušku, musí mít jenom potřebnou znalost českého jazyka. To, jakou tu potřebnou znalost mají mít, se teď ponechává nově na tom úřadu jako takovém. Já vlastně s touto částí problém nemám, jenom jsem si dovolil nebo neodpustil vypíchnout u této národovecké vlády to pokrytectví, kdy něco jiného říkáte a něco jiného děláte?
Děkuji za pozornost.
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