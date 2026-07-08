Čeští lidovci chtějí více „zavíracích dnů“. Němci jdou opačným směrem

08.07.2026 12:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Lidovci přišli před několika dny s nápadem, jak sjednotit otevírací dobu obchodů. Chtěli by ji upravit tak, že by obchody zůstaly zavřené o několik dní více, než je tomu dnes. Na sociálních sítích za svůj návrh sklidili ostrou kritiku. Obdobná debata přitom probíhá i u našich západních sousedů. Jenže část tamních vládních politiků chce jít přesně opačným směrem než čeští lidovci.

Čeští lidovci chtějí více „zavíracích dnů“. Němci jdou opačným směrem
Foto: David Hora
Popisek: Velikonoce v obchodě

Noví lidovci vedení Janem Grolichem rozjeli před pár dny starou debatu. Debatu o otevíracích dobách v obchodech. Poslanec a bývalý předseda lidovců Marek Výborný konstatoval, že by bylo dobré sjednotit otevírací dobu v obchodech. Aby napříště lidé nemuseli rozmýšlet, zda budou obchody otevřené v ten či onen státní svátek, nebo zavřené. Podle lidoveckého návrhu by se všechno zjednodušilo tak, že by lidé zkrátka a dobře věděli, že je zavřeno.

Mgr. Jan Grolich

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Mgr. Jan Grolich

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Stávající legislativní úprava říká, že tyto obchody mají mít zavřeno na Nový rok, dále na Velikonoční pondělí, v Den vítězství, tedy 8. května, dále pak na Den české státnosti, tedy 28. září, na Den vzniku samostatného československého státu, tedy 28. října, a nakonec na dva vánoční svátky, tedy 25. a 26. prosince.

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Grolichovi noví lidovci, za které teď na sociální síti X promluvil Marek Výborný, by rádi nechali tyto obchody zavřené mnohem častěji. Ze stávajících sedmi dnů by Marek Výborný rád poskočil na 12.

Podle představ nových lidovců by tak měly obchody nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené i na Velký pátek, pak také 1. května, ale také 5. července – na svátek Cyrila a Metoděje, 6. července – na výročí upálení mistra Jana Husa a nakonec také 17. listopadu – na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, připomínající výročí pohřbu Jana Opletala, studenta, kterého zastřelili nacisté, a výročí sametové revoluce v listopadu 1989.

Vedle toho by mělo zůstat v platnosti ustanovení, podle kterého bude zavřeno na Štědrý den od 12 hodin dále.

Podobná debata se odehrává i v Německu, jenže naši západní sousedé chtějí jít zcela opačným směrem. Ministerský předseda Saska-Anhaltska Sven Schulze (CDU) pro deník Bild poznamenal, že pokud chtějí kamenné obchody co nejvíc konkurovat on-line obchodům, musí mít otevřeno co nejdéle. Co nejčastěji. „Další liberalizace zákona o otevírací době obchodů měla proběhnout už dávno,“ nechal se slyšet zemský ministr.

„Jde o přežití kamenného maloobchodu v konkurenci s online obchody, které jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ uvedl ministerský předseda. Sasko-Anhaltsko již má „pozitivní zkušenosti“ s bezobslužnými supermarkety, kde si zákazníci mohou v neděli nakupovat samostatně (například prostřednictvím aplikace). „Jako ministerský předseda bych to rád rozšířil a naléhavě žádám spolkovou vládu, aby to připravila.“

Deník Bild upozorňuje, že podnikatelé v této otázce stojí jednoznačně na straně německého zemského premiéra. Marie-Christine Ostermannová, prezidentka Asociace rodinných podniků, také volá po větší flexibilitě. „Ti, kdo chtějí posílit kamenný maloobchod, jej nesmějí regulovat přísněji než jeho digitální konkurenty,“ řekla deníku Bild.

Předseda FDP Wolfgang Kubicki se vyjádřil v podobném duchu. „Ti, kdo chtějí násilím udržet obchody zavřené, si nemohou stěžovat na umírající centra měst,“ konstatoval.

Nedělní otevírací doby jsou dosud u našich západních sousedů přísně regulovány. Například v Berlíně mohou obchody otevřít maximálně deset nedělí v roce mezi 13.00 a 20.00 a, jak již bylo naznačeno, podnikatelé by tato pravidla rádi rozvolnili. Odboráři naopak varují, že neděle je pro zaměstnance v obchodech snad jediným dnem, kdy mohou napevno počítat s volnem. Zpravodajský pořad Tagesschau televize ARD upozornil, že vedle odborů se na otevření obchodů o nedělích dívají kriticky i zástupci církve.

„Neděle volna je cenná pro naši společnost jako celek – bez ohledu na to, zda člověk věří v Boha, nebo ne,“ zaznělo ze strany evangelické církve pro Rheinische Post. Vyjádření převzal také server Evangelische Zeitung.

„Neděle vytváří prostor pro rodinu, přátelství, komunitu a dobrovolnickou práci. Zejména v dobách krize to posiluje sociální soudržnost a dává lidem sílu. V konečném důsledku z toho těží celá naše společnost a svět práce.“ Podobný názor již dříve vyjádřilo Katolické dělnické hnutí Německa (KAB). Asociace popsala neděli jako den bez nakupování, což je nezbytný odpočinek – pro zaměstnance i spotřebitele, a také pro životní prostředí a klima. „Není to pozůstatek minulosti, ale pevně stanovená doba pro odpočinek a duševní regeneraci.“

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https://evangelische-zeitung.de

https://www.bild.de

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Článek obsahuje štítky

ekonomika , KDU-ČSL , Výborný , otevírací doba , CDU , FDP , Kubicki , Bil , Evangelische Zeitung

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Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Můžete popravdě odpovědět?

Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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