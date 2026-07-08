Přes Polsko neprojdou. Farský dostal vysvětlení o Ukrajině

08.07.2026 14:55 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Ukrajina příští rok v EU? Podle europoslance Ondřeje Dostála jde o čirou propagandu, která u evropských vlád narazí na tvrdou realitu. V reakci na slova kolegy Jana Farského (STAN) upozorňuje na nevyřešené historické křivdy s Polskem i hrozbu, že by se stávající unijní státy proměnily v čisté plátce.

Přes Polsko neprojdou. Farský dostal vysvětlení o Ukrajině
Foto: Repro Ondřej Dostál, X
Popisek: Ondřej Dostál

Europoslanec a místopředseda STAN Jan Farský chce Ukrajinu co nejdříve v EU.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
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Naopak europoslanec Ondřej Dostál se na sociálních sítích vyjádřil k tomu, proč se Ukrajina nestane v blízké době členem EU. „V ČT jsem vysvětlil kolegovi Farskému, proč je jejich projekt "Ukrajina příští rok v EU" fikce. Nestane se to. Proč? Zablokují to Poláci. Protože uctívači řezníků z UPA, kteří při volyňském masakru povraždili sto tisíc polských civilistů, přes Polsko do EU neprojdou. Budanov a Zelenskyj se skutečně nemusí podřizovat Polákům a nadále si mohou pojmenovávat svoje novodobé Sturmabteilungen po banderovcích – ale mimo EU. Další důvody, proč Ukrajinu do EU za našich mandátů nepřijmeme, jsou ještě důležitější než ty historické. "Nakoupili" bychom s ní enormní dluhy, museli během příštích desetiletí nalít triliony do státu s neskutečnou korupcí a každý stávající stát EU by se stal čistým plátcem. Něco takového neustojí před daňovými poplatníky ani většina politiků západních zemí EU. Tohle platit nebudeme. Celá ukrajinská válka je zástupný konflikt Britů a Američanů proti Rusům. Když si GB a USA Zelenského (resp. celý ten režim po Majdanu) zplodili, tak ať si za něj taky zaplatí školné!“ napsal politik.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
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Nemá podle něj smysl se v televizi hádat o planou propagandu – pořad v ČT byl pro něj v tomto zklamáním. „Původně měl totiž být o prioritách irského předsednictví – tedy třeba co bude s Chat Control, jak se vyhrabe EU z ekonomického marasmu, nebo co udělá, aby nekrachoval průmysl a Volkswagen nezavíral fabriky. Jenže do toho zase zapatlali Ukrajinu… jako vždy, když o podstatných tématech nechtějí mluvit,“ uzavřel Dostál.

Vladimír Dostálek

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Dostál , EU , Polsko , STAN , Ukrajina , USA , Farský , Velká Británie , UPA , Zelenskyj

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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Pane Rajchl, než položím dotaz, budu Vás citovat: Pokud to totiž bude rozhodovat jen trochu nestranný soudce, tak tu kauzu nemůžu prohrát. Znamená to, že když soudce rozhodne ve váš prospěch je to podle vás v pořádku a půjde o nestranné rozhodnutí, když to ale bude naopak, tak bude podle vás soudce ...

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