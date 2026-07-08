Richterová (Piráti): 50 000 Kč rozdíl kvůli jednomu dni? Nespravedlnost

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, i já se přidám k těm, také chci poděkovat, že se tady podařilo tu debatu na tuhle krátkou dobu otevřít. Já chci jenom stručně okomentovat ještě tři naše pozměňovací návrhy a současně závěrem poprosit o nějaký výhled do budoucna pro rodiče malých dětí v České republice.
Oč jde? Samozřejmě že jsme rádi jako pirátský poslanecký klub, že se bude zvyšovat ten rodičovský příspěvek, dlouhodobě to je téma, které připomínáme. Upozorňujeme na to, že se rodičům malých dětí podpora neustále, co se té skutečné hodnoty, co si za ty peníze mohou koupit, snižuje. Ale jako vládní hnutí ANO máte tu sílu, jste největší vládní strana a máte opravdu veliké zastoupení zde ve Sněmovně, máte tu sílu vyřešit tu situaci jednou provždy. My jsme v té minulé vládě se čtyřmi poslanci tu sílu neměli.
A proto já tady opakovaně nabízím jako řešení různé varianty toho, jak pravidelně navyšovat ten rodičovský příspěvek, jak to vyřešit tak, aby z toho nebyly předvolební dárečky, jak rodičovský příspěvek navázat na růst cen tak, jako jsou navázané důchody – zčásti na růst cen, zčásti na růst mezd. Je to něco, co má obrovskou podporu veřejnosti. Lidé to považují za zcela logické, že když podporujeme lidi, kteří už vzhledem ke svému věku nemohou pracovat, takže budeme obdobným způsobem podporovat i lidi, kteří kvůli péči o nejmenší děti nemohou pracovat.
A ten apel je jednoduchý. Nevznikaly by pak nespravedlnosti. Ta obrovská nespravedlnost, která vznikne teď 1. ledna 2027, jde čistě za hnutím ANO. Je to nespravedlnost, která udělá rozdíl 50 000 korun pro rodiny dětí narozených 31. prosince, ty budou v minusu, a pro rodiny dětí narozených 1. ledna, ty budou v plusu. A tenhle rozdíl nemá žádný jiný důvod, než že se pravidelně o rozumné peníze – v praxi by to vzhledem k té inflaci, jaká je, vycházelo třeba na 12 000 korun, ta celková suma v tom rámci roku – pravidelně nenavyšuje, nevalorizuje rodičovský příspěvek.
Zaznívají tady různé nepravdivé argumenty ohledně toho, proč by bylo složité ho navyšovat. Tak já jenom navážu na mého předřečníka Mariana Jurečku, který řekl, že by to samozřejmě šlo, bylo by to proveditelné. Bylo by to proveditelné samozřejmě několika způsoby. My ho navrhujeme jako Piráti dnes v tom jednom pozměňovacím návrhu, zavedení pravidelné valorizace stejným vzorečkem, stejnými opatřeními, jako to je u důchodů.
A ten, kdo má otázku, co s tím, když si můžou rodiče čerpat ten příspěvek flexibilně? Odpověď je naprosto jednoduchá. Ta suma je daná rokem narození dítěte. A to datum narození je fakt jedno. To se nemění, to se neposouvá. Takže dítě narozené mezi lety 2026 a lety 2027 teď bude dělit rozdíl 50 000 korun v sumě rodičovského příspěvku, co ta rodina obdrží. Připadá vám to spravedlivé? Nám určitě ne. A je to jen a pouze nevůle politických stran prostě pravidelně navyšovat tu sumu každý rok o inflaci. Na to tedy míří pirátský pozměňovací návrh, míří na to i jiné pozměňovací návrhy.
A protože já to tady opakovaně vysvětluji, tak ještě upozorním, ačkoliv si myslíme, že to řešení navázat valorizaci na stejný systém, jako to je u důchodů, je nejrozumnější, a je to pozměňovací návrh I1, tak jsme předložili druhou možnost, ať si může ta vládní koalice vybrat, je to I2, navýšení a zavedení valorizace rodičovského příspěvku navázáním na minimální mzdu.
No a protože není fér, jak obrovský rozdíl se objeví u té celkové sumy pro ty děti, které dělí třeba jenom jeden jediný den v narození, ale bude je dělit letopočet – konec prosince a začátek ledna 2027, tak proto navrhujeme ještě pozměňovací návrh I3, kde je prostě úprava přechodného ustanovení. Chceme, ať se to navrhované zvýšení promítne také do nevyčerpané části dávky u rodin, které už ten rodičovský příspěvek čerpají v tom roce letošním a v roce předchozím. Tohle jsou věci, které se tady debatují opakovaně.
Já bych ovšem na závěr svého příspěvku chtěla za Piráty zdůraznit ještě jednu věc. My chceme pomáhat opravdu tam, kde to lidi pálí nejvíc. A dostáváme v poslední době řadu podnětů od žen, mladých žen, které mají starost o to, jestli budou mít nárok na druhou mateřskou s druhým dítětem. Oč jde? Ty, kterým skončí smlouva na dobu určitou mezi dvěma dětmi, totiž přijdou o peněžitou pomoc v mateřství. Jsou to ženy, které pracovaly, které chtěly zaopatřit svoje děti a současně které prostě vědí, že je taky vymezený nějaký biologický čas a člověk nemůže děti odkládat příliš dlouho. A teď přemýšlejí, co s tím.
Takže my vám tady ve formě pozměňovacího návrhu I4, bude to poslední návrh, pokud bude schválena procedura, tak jak je navržená, dáváme možnost, aby se ženám, kterým mezi dvěma dětmi skončí smlouva na dobu určitou, zachoval nárok na mateřskou, na peněžitou pomoc v mateřství, a to i při tom dalším druhém dítěti. Ten trik je, pokud na tuto podporu, na mateřskou, měla žena nárok už u toho dítěte předchozího, potom o něj pečovala a do čtyř let věku by se jí narodilo další, tak prostě za nás je řešení, aby měly mladé rodiny tento výhled, tuto perspektivu, že nejsou závislé na loterii, kdo vyhraje a bude mít smlouvu na dobu neurčitou a kdo prohraje a bude mít jenom smlouvu na dobu určitou, a potom o tu mateřskou přijde. Tak to je věc, která si myslíme, že by fakt pomohla, zflexibilnila by přístup pro mladé a rodiny, nezatížila by zaměstnavatele a ano, drobně by zatížila stát v současnosti, ale pomohla by v budoucnu.
Protože jestli tato vláda říká, že největší výzvou je ta obrovská a prudká demografická změna, tak tohle je naprosto konkrétní věc, která garantuju, že by pomohla. Proč? Protože tam, kde lidé nejvíc váhají, to je prostě rozhodování mezi prvním a druhým a potom druhým a třetím dítětem. A právě tahle věc, tohle napravení nespravedlnosti, když někdo má smlouvu jenom na dobu určitou a někdo jiný na dobu neurčitou, a pak má nárok na ty opakované mateřské, tak tahle věc by určitě pomohla. Těch podnětů dostáváme jako Piráti celou řadu. A velmi vás prosím, abyste tohle zvážili. Rádi podrobně odůvodníme, pokud by k tomuhle byly otázky. A samozřejmě je to věc, která znamená celospolečenské uznání významu rodičovství a významu toho, že prostě, když jsou ženy ve věku, kdy mají děti, tak ano, děje se diskriminace. Děje se to, že dostávají více těch časově omezených smluv, je to škoda, znevýhodňuje je to, a tímto by to stát mohl poměrně jednoduše napravit. Proto tedy ten náš návrh. Děkuji za jeho zvážení.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
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