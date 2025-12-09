Kupka (ODS): Budeme bránit rozhazování peněz na plošné populistické dárečky

09.12.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke jmenování Andreje Babiše premiérem.

Kupka (ODS): Budeme bránit rozhazování peněz na plošné populistické dárečky
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Martin Kupka

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše premiérem.

Máme společný zájem budovat úspěšnou zemi. Současné ekonomické ukazatele ukazují objektivně, že jsme na dobré cestě.

Budeme nadále důsledně prosazovat posilování obranyschopnosti a odolnosti státu, energetickou bezpečnost - urychlení přípravy Dukovan, rozvoj modulárních reaktorů a realistický energetický mix pro Českou republiku. A silnou podporu průmyslové výroby, podnikání a inovací. Budeme prosazovat snižování byrokratické zátěže. V tom všem jsme ve prospěch země připraveni spolupracovat.

Máme ale vážné obavy, že nová vláda bude „kulhat na všechny nohy“. Hrozí oslabení odpovědného hospodaření, chybějící odvaha k úsporám mandatorních výdajů, ústup od potřebných investic do energetické a dopravní infrastruktury i zastavení dalších kroků v důchodové reformě.

Budeme proto bránit nesmyslnému rozhazování peněz na plošné populistické dárečky, obratu v zahraniční politice, oslabení obranyschopnosti státu i nefunkční evropské politice, kde je plno slov, ale žádné činy.

Zároveň říkáme jasně: v otázce střetu zájmů Andreje Babiše žádné kompromisy neexistují. Do 30 dnů musí předložit reálné, funkční a kontrolovatelné řešení - konkrétní časový plán, skutečné převedení majetku do slepého fondu, plnou transparentnost a jistotu, že nehrozí ohrožení evropských dotací ani ekonomických zájmů České republiky. Bez toho bude Česko do jednání v Evropské unii vstupovat oslabené a nedůvěryhodné.

Budeme konstruktivní opozicí – při zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu, ochraně před nelegální migrací i při investicích do dopravní a energetické infrastruktury. ODS bude pevnou, odbornou a odpovědnou opozicí. Budeme bránit stabilitu země, bezpečnost, evropské ukotvení i nutné reformy a vždy jednat ve prospěch České republiky.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy v demisi
Psali jsme:

Po jmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla
90 miliard korun. Tolik má Česko ručit za Ukrajinu
Babiš jmenován premiérem, von der Leyenová už mu hned poslala úkol
Macron hraje hry kolem Ukrajiny a doma mu hrozí průšvih

Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

Jiří Slavík byl položen dotaz

Střet zájmů

Dobrý den, myslíte, že vzhledem k tomu, jak dopadly volby, že lidem vadí Babišův střet zájmů? Jak si vysvětlujete, že to dle výsledku voleb je většině lidí jedno?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Výborně!!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesaruman , 09.12.2025 16:17:46
Tak se postavíte proti výpalnému 90 mld.korun na ukrajinu!

|  5 |  0

