Kupka (ODS): Vysoké ceny benzinu a nafty nám nejsou jedno - na rozdíl od Babiše

Vysoké ceny benzinu a nafty nám nejsou jedno - na rozdíl od vlády inženýra Babiše.
Stejně jako každého řidiče i mě trápí vysoké ceny na totemech čerpacích stanic. Nejsme tu ale od toho, abychom jen křičeli, kdo má vysoké marže a kdo ne. My chceme předkládat reálná řešení, které pomůžou lidem. I proto jsem se dnes sešel s Ivanem Ignačákem, předsedou představenstva Unie nezávislých petrolejářů. Společně jsme řešili, jak může stát v aktuální situaci pomoci.
Kromě dočasného snížení spotřební daně, které jsme připravili a předložili, jsme také otevřeli téma prolomení minimální sazby spotřební daně na evropské úrovni. Budeme tlačit na vládu, aby intenzivně jednala s Evropskou komisí a požádala ji o dočasnou výjimku v podobě prolomení minimální výše spotřební dani, včetně zelené nafty. To by bylo další opatření, které by mohlo pomoci snížit ceny benzinu a nafty v Česku, pokud by cena ropy dále dramaticky rostla.
