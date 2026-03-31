Kupka (ODS): Vysoké ceny benzinu a nafty nám nejsou jedno - na rozdíl od Babiše

31.03.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k drahým pohonným hmotám.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Vysoké ceny benzinu a nafty nám nejsou jedno - na rozdíl od vlády inženýra Babiše.

Stejně jako každého řidiče i mě trápí vysoké ceny na totemech čerpacích stanic. Nejsme tu ale od toho, abychom jen křičeli, kdo má vysoké marže a kdo ne. My chceme předkládat reálná řešení, které pomůžou lidem. I proto jsem se dnes sešel s Ivanem Ignačákem, předsedou představenstva Unie nezávislých petrolejářů. Společně jsme řešili, jak může stát v aktuální situaci pomoci.

Kromě dočasného snížení spotřební daně, které jsme připravili a předložili, jsme také otevřeli téma prolomení minimální sazby spotřební daně na evropské úrovni. Budeme tlačit na vládu, aby intenzivně jednala s Evropskou komisí a požádala ji o dočasnou výjimku v podobě prolomení minimální výše spotřební dani, včetně zelené nafty. To by bylo další opatření, které by mohlo pomoci snížit ceny benzinu a nafty v Česku, pokud by cena ropy dále dramaticky rostla.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je ODS pokrytecká?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

To jste zjistil až teď?

Vždyť přeci rozdílné ceny na pumpách byly na dálnicích a ve městech nebo vesnicích rozdílné vždy. Stejně tak se přeci liší podle místa ceny všeho, třeba bydlení, jídla. Mě by spíš zajímalo, jak je to s těmi maržemi? Nedávno jste tvrdili, že v nich problém není. Znamená to, že jste je neuhlídali? A p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Balaštíková (ANO): Když promluví Danuše Nerudová, vidíme hned, kam až se dá klesnout

