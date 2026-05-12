Němci chtějí zrušit veto v EU. Dostali výhružnou odpověď

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Server německé televize ARD si v této souvislosti položil otázku, zda „padají pouta jednomyslnosti“? Veřejnoprávní televize v této souvislosti připomíná, že podle odborníků je EU občas až příliš zpomalená kvůli hledání konsenzu všech členských států EU. Podle Wadephula je čas přikročit k „rychlejšímu rozhodování kvalifikovanou většinou“.
Kvalifikované většiny v EU je dosaženo, když se na tom shodne alespoň 15 z 27 členských států a tyto státy představují 65 procent populace EU. Podle Wadephula by bylo načase přikročit k uplatnění kvalifikované většiny i v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky.
Mezi nápady, které Wadephul nadnesl, byl i návrh na zeštíhlení Evropské komise. Ta by podle představ německého ministra zahraničí měla být složena z komisařů pouze ze dvou třetin členských států. Konkrétně na tento nápad německého ministra zahraničí upozornil server Euronews.
K menšímu využívání práva veta vyzval i liberální italský europoslanec Sandro Gozi.
„V duchu spolupráce by se veto mělo používat pouze jako poslední možnost, zejména tam, kde jsou v sázce velmi důležité národní zájmy,“ uvedl europoslanec z evropské skupiny Renew Europe.
Český senátor Zdeněk Hraba nabídl na EU zcela jiný pohled.
Bývalý politik z řad TOP 09 Jan Vitula se kvůli tomu s Hrabou pustil do řeči.
„Pane senátore, už jste někdy byl v nějakém obecním zastupitelstvu v malé vísce? Dovedete si představit, že by muselo dosáhnout jednomyslnosti? Víte, jak by to dopadlo? V obci by nefungovalo vůbec nic. Protože se vždycky najde nějaký vyděrač, který ho bude zneužívat ve svůj prospěch,“ upozornil Vitula.
Senátor Hraba se na to konto zeptal, jestli EU připomíná obec.
„Ne, ale princip rozhodování je stále stejný. Jednomyslnost může fungovat buď v dokonalém světě, nebo když o nic nejde. Protože jinak se vždycky najde zmetek, který svým hlasem vydírá všechny ostatní (Orbán, Fico...). To snad chápeme, ne?“ upozorňoval Vitula.
Stávající český prezident Petr Pavel se naopak už v roce 2023 přiklonil k možnosti, že by EU přešla od hlasování na základě jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou většinou.
„Otázka rozšíření se pochopitelně pojí s otázkou efektivity EU – tedy otázkou, která v menších a středně velkých členských státech není příliš populární. Musíme však být připraveni v domácí diskusi zvážit různé návrhy, jak upravit rozhodovací proces EU, včetně přechodu k hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech. Musíme zvýšit povědomí o tom, že stabilita a moc – jinými slovy schopnost společně jednat – jsou naším sdíleným zájmem,“ uvedl Pavel při příležitosti zahajovací ceremonie akademického roku v Concert Hall, T’zand, Bruggy, v roce 2023, nedlouho po svém zvolení prezidentem.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
