Němci chtějí zrušit veto v EU. Dostali výhružnou odpověď

12.05.2026 9:17 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Projev německého ministra zahraničí Johanna Wadephula na konferenci Nadace Konrada Adenauera, který šéf německé diplomacie pronesl před pár týdny, rezonuje ve veřejném prostoru dodnes. Německý ministr totiž vyzval k oslabení pozic jednotlivých členských států EU. Právo veta jednotlivých členských států označil za „existenční ohrožení EU“. A přišla reakce. Kupříkladu z Belgie a z Česka.

Foto: Repro Twitter
Popisek: Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul dal najevo, že by rád posílil EU jako celek na úkor jednotlivých členských států. Tím, že by jim sebral právo veta.

Server německé televize ARD si v této souvislosti položil otázku, zda „padají pouta jednomyslnosti“? Veřejnoprávní televize v této souvislosti připomíná, že podle odborníků je EU občas až příliš zpomalená kvůli hledání konsenzu všech členských států EU. Podle Wadephula je čas přikročit k „rychlejšímu rozhodování kvalifikovanou většinou“.

Kvalifikované většiny v EU je dosaženo, když se na tom shodne alespoň 15 z 27 členských států a tyto státy představují 65 procent populace EU. Podle Wadephula by bylo načase přikročit k uplatnění kvalifikované většiny i v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky.

Mezi nápady, které Wadephul nadnesl, byl i návrh na zeštíhlení Evropské komise. Ta by podle představ německého ministra zahraničí měla být složena z komisařů pouze ze dvou třetin členských států. Konkrétně na tento nápad německého ministra zahraničí upozornil server Euronews.

K menšímu využívání práva veta vyzval i liberální italský europoslanec Sandro Gozi.

„V duchu spolupráce by se veto mělo používat pouze jako poslední možnost, zejména tam, kde jsou v sázce velmi důležité národní zájmy,“ uvedl europoslanec z evropské skupiny Renew Europe.

Český senátor Zdeněk Hraba nabídl na EU zcela jiný pohled.

„Německý ministr zahraničí označil právo veta v EU za ‚existenční ohrožení‘ a chce ho zrušit. Chyba, pane ministře. Takový krok nepovede k ‚efektivitě‘, ale naopak k rozpadu evropské spolupráce,“ varoval senátor.

Bývalý politik z řad TOP 09 Jan Vitula se kvůli tomu s Hrabou pustil do řeči.

„Pane senátore, už jste někdy byl v nějakém obecním zastupitelstvu v malé vísce? Dovedete si představit, že by muselo dosáhnout jednomyslnosti? Víte, jak by to dopadlo? V obci by nefungovalo vůbec nic. Protože se vždycky najde nějaký vyděrač, který ho bude zneužívat ve svůj prospěch,“ upozornil Vitula.

Senátor Hraba se na to konto zeptal, jestli EU připomíná obec.

„Ne, ale princip rozhodování je stále stejný. Jednomyslnost může fungovat buď v dokonalém světě, nebo když o nic nejde. Protože jinak se vždycky najde zmetek, který svým hlasem vydírá všechny ostatní (Orbán, Fico...). To snad chápeme, ne?“ upozorňoval Vitula.

 

 

Belgický premiér Bart De Wever německé politiky varoval, že volání po konci jednomyslnosti se může jednoho dne obrátit proti spolkové vládě v Berlíně. Např. až bude na stole otázka, jak moc by se EU měla příště zadlužovat a zda by za dluhy měla ručit společně. Tam se může stát, že Francie, Řecko a další státy Němce přehlasují. „Pak by to nebylo tak vtipné,“ vzkázal do Berlína belgický premiér.

Stávající český prezident Petr Pavel se naopak už v roce 2023 přiklonil k možnosti, že by EU přešla od hlasování na základě jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou většinou.

„Otázka rozšíření se pochopitelně pojí s otázkou efektivity EU – tedy otázkou, která v menších a středně velkých členských státech není příliš populární. Musíme však být připraveni v domácí diskusi zvážit různé návrhy, jak upravit rozhodovací proces EU, včetně přechodu k hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech. Musíme zvýšit povědomí o tom, že stabilita a moc – jinými slovy schopnost společně jednat – jsou naším sdíleným zájmem,“ uvedl Pavel při příležitosti zahajovací ceremonie akademického roku v Concert Hall, T’zand, Bruggy, v roce 2023, nedlouho po svém zvolení prezidentem.

