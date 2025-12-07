Především v centru města lze v podstatě na každém kroku najít exempláře především hřibu arogantního (boletus aroggareus), hřibu škodlivého (boletus calamitosus) a v nemenší míře také hřibu chamtivého (boletus avaritius). Bohužel na rozdíl od jiných druhů hřibovitých jsou tyto tři nepoživatelné především pro svoji nepříjemně palčivou chuť, která se každým rokem zintenzivňuje. Takže nejen pro kuchyňské účely je zcela nepoužitelný.
V české metropoli se hřib arogantní, hřib škodlivý a hřib chamtivý objevily poprvé před sedmi lety. Za tuto dobu se jejich výskyt rozšířil v podstatě do všech částí Prahy, kde svou přítomností páchají rozsáhlé škody, a to hlavně v ulicích, na mostech a v metru. Především v asfaltu způsobují časté chaotické otvory, urychlují destrukci mostů (například Libeňského) a zpomalují práce na výstavbě nových tras metra. Náklady na likvidaci škod jdou do miliard korun. Nepříjemná je rovněž skutečnost, že roste celoročně. Na srážkách, větru či teplotě nezáleží.
Podle dobře informovaných zdrojů by růst těchto nepříjemných hub měl v příštím roce zpomalit. Dokonce údajně existuje šance, že v roce 2027 z pražského veřejného prostoru zmizí definitivně.
„Doporučení na závěr. V žádném případě nesbírat! Pokud chcete klidněji a spokojeněji žít, volte už příští rok jiné, prospěšnější druhy.“ Konstatuje Petr Lachnit.
