Lachnit (ANO): Růst hřibů má skončit. Doporučuji volit jiné druhy

09.12.2025 8:02 | Monitoring

Může se zdát, že hlavní houbařská sezóna už skončila, nicméně v Praze potrvá až do konce roku.

Lachnit (ANO): Růst hřibů má skončit. Doporučuji volit jiné druhy
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Především v centru města lze v podstatě na každém kroku najít exempláře především hřibu arogantního (boletus aroggareus), hřibu škodlivého (boletus calamitosus) a v nemenší míře také hřibu chamtivého (boletus avaritius). Bohužel na rozdíl od jiných druhů hřibovitých jsou tyto tři nepoživatelné především pro svoji nepříjemně palčivou chuť, která se každým rokem zintenzivňuje. Takže nejen pro kuchyňské účely je zcela nepoužitelný.

V české metropoli se hřib arogantní, hřib škodlivý a hřib chamtivý objevily poprvé před sedmi lety. Za tuto dobu se jejich výskyt rozšířil v podstatě do všech částí Prahy, kde svou přítomností páchají rozsáhlé škody, a to hlavně v ulicích, na mostech a v metru. Především v asfaltu způsobují časté chaotické otvory, urychlují destrukci mostů (například Libeňského) a zpomalují práce na výstavbě nových tras metra. Náklady na likvidaci škod jdou do miliard korun. Nepříjemná je rovněž skutečnost, že roste celoročně. Na srážkách, větru či teplotě nezáleží.

Podle dobře informovaných zdrojů by růst těchto nepříjemných hub měl v příštím roce zpomalit. Dokonce údajně existuje šance, že v roce 2027 z pražského veřejného prostoru zmizí definitivně.

„Doporučení na závěr. V žádném případě nesbírat! Pokud chcete klidněji a spokojeněji žít, volte už příští rok jiné, prospěšnější druhy.“ Konstatuje Petr Lachnit.

Psali jsme:

Praha 5: Slavnostní ukončení X. ročníku SENIOR AKADEMIE
Praha 5: Radnice udělovala vyznamenání příslušníkům policií, hasičům a záchranářům
Lachnit (ANO): BBC inspiruje. Bohužel nikoli Českou televizi a rozhlas
Lachnit (ANO): Subutex problém s drogami neřeší, je spíše jeho příčinou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lachnit , ANO , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Přestanou růst v Praze Hřiby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Střet zájmů

Mám dva dotazy. Jeden, proč je vlastně takový problém sdělit, jak chce Babiš vyřešit střet zájmů teď? Jestli to hodlá udělat pak, proč ne rovnou? Víte to? A druhý dotaz, máte v plánu ten zákon o střetu zájmů nějak měnit až budete ve vládě? PS: Já třeba nevidím problém v tom, že prezident chce, aby B...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Už se nepotřebuju o nikoho opřítUž se nepotřebuju o nikoho opřít Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová (STAN): Ptala jsem se mladé generace

9:06 Nerudová (STAN): Ptala jsem se mladé generace

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mladé generaci.