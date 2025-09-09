Lacina (STAN): Mám v těchhle volbách první preferenční kroužek

S Tobiášem jsme se potkali náhodou v naší bývalé kavárně Krásný ztráty, dnes v kavárně Na Boršově. Jsem Honza Lacina a kandiduju za Starosty do Poslanecké sněmovny v Praze s číslem 3.
Přišel ke mně mladý kluk a zeptal se, jestli mi může podepsat Podpisovku, i když je mu teprve sedmnáct. Jasně, že jo!
Bavili jsme se o fotbale a taky o tom, že by rád zkusil něco v kampani. Nakonec jsme spolu natáčeli celé léto místa, která mám v Praze nejradši, nebo je považuji za pozoruhodná.
Říkal jsem si, že je nejvyšší čas ukázat vám, jak Tobiáš, můj režisér, kameraman, stříhač, zvukař a grafik vypadá a co si myslí o světě kolem nás.
A díky tomu už vím, že mám v těchhle volbách první preferenční kroužek. Od kluka, který jde k volbám poprvé, je mu osmnáct a zjevně se nebojí dát najevo svůj názor, je to pro mě velká pocta.
Jako volební matador mám vyzkoušeno, že právě první kroužek je nanejvýš důležitý. Minule jsem jich v Praze nakonec dostal přes 26 tisíc a byl jsem z toho paf.
Tak na viděnou někde po Praze. A nejpozději u voleb!
autor: PV