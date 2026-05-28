Levice: Gratulujeme našemu kyperskému soudružstvu

Strana Levice gratuluje našemu kyperskému soudružstvu z Progresivní strany pracujícího lidu (AKEL) ke skvělému výsledku v nedělních volbách do tamější Sněmovny reprezentantů. Náš partner v rámci europarlamentní frakce The Left (který má zároveň status pozorovatele ve Straně evropské levice) úspěšně obhájil svých 15 mandátů z 56. AKEL navíc zvýšil svůj zisk hlasů o osminu oproti minulým volbám a stal se jednou z pouhých dvou stran, které si v tomto volebním klání polepšily. Naše partnerská strana navíc zcela opanovala volební obvody Kyrenia (Girne) a Larnaka.
Ještě jednou moc gratulujeme!
Congratulation, comrades! Συγχαρητ?ρια, σ?ντροφοι! Tebrikler, yoldaşlar!
