Macinka (Motoristé): To je zase „aféra”, panebože…

09.10.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na informace v médiích o údajných podivnostech kolem aut Motoristů

Politická strana si komerčně pronajme flotilu asi dvaceti aut na předvolební kampaň do všech krajů a pro všechny lídry od společnosti, která provozuje asi 30 autosalonů po celé ČR, normálně za to zaplatí, což vyplývá i z transparentního účtu, ale iDnes si prostě musí vymyslet svoji úplně blbou báchorku.

Prostě spojení Motoristé + autosalon v režimu klient / dodavatel = pro někoho zcela „nepochopitelný” problém a skandál.

Článek o údajných podivnostech kolem Macinkova auta, kterým přijel na Hrad, najdete ZDE.

autor: PV

Jan Jakob byl položen dotaz

Inflace

Vy fakt myslíte, že se můžete pyšnit nízkou inflací? Nebyla snad právě za vaší vlády rekordní v historii ČR? Uvědomujete si, že tím lidé přišly o dost peněz, kterých hlavně vlivem neustálého zdražování všeho mají čím dál méně už tak? Co jste proti té drahotě udělali?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

