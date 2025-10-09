Macinka (Motoristé): To je zase „aféra”, panebože…

Politická strana si komerčně pronajme flotilu asi dvaceti aut na předvolební kampaň do všech krajů a pro všechny lídry od společnosti, která provozuje asi 30 autosalonů po celé ČR, normálně za to zaplatí, což vyplývá i z transparentního účtu, ale iDnes si prostě musí vymyslet svoji úplně blbou báchorku.
Prostě spojení Motoristé + autosalon v režimu klient / dodavatel = pro někoho zcela „nepochopitelný” problém a skandál.
Článek o údajných podivnostech kolem Macinkova auta, kterým přijel na Hrad, najdete ZDE.
autor: PV