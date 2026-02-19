Íránci se připravují na válku s Trumpem. A asi mají proč

Zdá se, že Írán se připravuje na možnost, že 47. prezident USA Donald Trump nařídí zahájit útok proti tamnímu islámskému režimu. Satelitní snímky, na které upozornila agentura Reuters, podle expertů ukazují, že Írán nedávno postavil betonový štít nad novým zařízením na citlivém vojenském místě a zakryl ho zeminou.
„Americká vojenská operace v Íránu by pravděpodobně byla masivní, mnohatýdenní kampaní, která by vypadala spíše jako plnohodnotná válka, než jako cílená operace ve Venezuele z minulého měsíce,“ napsal server Axios s odvoláním na své zdroje obeznámené se situací. Prý by se pravděpodobně jednalo o společnou americko-izraelskou kampaň.
„Taková válka by měla dramatický vliv na celý region a zásadní důsledky pro zbývající tři roky Trumpova prezidentství. Vzhledem k tomu, že pozornost Kongresu a veřejnosti je jinak zaneprázdněna, probíhá jen malá veřejná debata o tom, co by mohlo být nejdůležitější americkou vojenskou intervencí na Blízkém východě za nejméně deset let,“ rozváděl dál myšlenku server Axios.
Viceprezident USA J. D. Vance ve vyjádření pro televizi Fox News poznamenal, že v americko-íránských jednáních sice bylo dosaženo určitého pokroku, ale situace je taková, že prezident Trump stanovil některé červené linie, které Íránci prozatím nejsou ochotni vzít v potaz.
Dostupné satelitní snímky také ukazují, že Írán zakopal pod zem vchody do tunelů v jaderném zařízení bombardovaném USA během loňské dvanáctidenní války Izraele s Íránem, opevnil vchody do tunelů poblíž jiného zařízení a opravil raketové základny poškozené během zmíněného konfliktu.
Asi 30 km jihovýchodně od Teheránu se nachází komplex Parchin, jeden z nejcitlivějších vojenských objektů Íránu. Západní tajné služby naznačují, že Teherán tam před více než dvěma desetiletími provedl testy související s detonacemi jaderných bomb.
Írán vždy popíral, že by se snažil vyvíjet jaderné zbraně.
Íránci prý usilovně budují i speciální prostory, do kterých lze umístit vysoce výbušné zbraně. Velikost budov, které Íránci začali stavět, naznačuje, že v nich mohou uložit objekty o délce 36 metrů a průměru 12 metrů.
William Goodhind, forenzní analytik snímků ze společnosti Contested Ground, uvedl, že střecha má podobný odstín jako okolní oblast, a dodal: „S největší pravděpodobností byla pokryta hlínou, aby se zakryla barva betonu.“
Více než 150 amerických vojenských nákladních letů přepravilo zbraňové systémy a munici na Blízký východ. Jen za posledních 24 hodin zamířilo do regionu dalších 50 stíhaček – F-35, F-22 a F-16. Server Axios k tématu doplnil, že Trump zvyšuje napětí tak moc, že si sám zavírá cestu ke klidnému urovnání sporů s Íránem.
„Pohyby dalších amerických válečných lodí a letadel nezaručují americký úder na Írán – ale dávají prezidentu Donaldu Trumpovi možnost jej provést, pokud se tak rozhodne,“ doplnila agentura AP.
