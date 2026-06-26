Euro přijali, na Rusko sankce zavedli. Teď Finsko bojuje s nezaměstnaností

26.06.2026 14:01 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Finský trh práce zažívá největší otřes za poslední čtvrtstoletí. Tamní míra nezaměstnanosti v květnu vyskočila na nejvyšší čísla od roku 1998. Severská země se potýká s dlouhodobou ekonomickou stagnací, ztrátou exportních trhů i strukturálními problémy. Podle části ekonomů a analytiků nese hlavní vinu přijetí eura a svazující legislativa Evropské unie, jiní poukazují na celkově slabou výkonnost hospodářství a vysoké úrokové sazby.

Euro přijali, na Rusko sankce zavedli. Teď Finsko bojuje s nezaměstnaností
Foto: FAEI.cz
Popisek: peníze, ilustrační foto

Podle nejnovějších údajů finského statistického úřadu Tilastokeskus vzrostla v květnu míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let na 12,7 procenta. To představuje nejvyšší hodnotu od května 1998. Počet nezaměstnaných dosáhl 376 000 osob, což je o 68 000 více než před rokem. Trendová míra nezaměstnanosti, tedy statisticky očištěný ukazatel trhu práce, se pohybuje kolem 10,8 procenta.

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Tento vývoj potvrzuje dlouhodobě špatnou situaci na finském trhu práce, která se prohlubuje již několik let. „Úroveň nezaměstnanosti ve Finsku je nyní nejvyšší za desetiletí, 12,7 procenta. Za rok došlo k nárůstu až o 2,2 procentního bodu. Představte si, jak šílené je, že Finsko, čistý plátce do evropského systému, má nejvyšší míru nezaměstnanosti na celém území EU,“ upozorňuje na síti X geopolitický analytik Sakari Linden.

 

Finský ekonomický pokles není podle něj náhodou, ale výsledkem masivního množství chyb velkého měřítka. Mezi obrovské omyly finské politické elity patří podle analytika předání finské suverenity EU a s tím spojené břemeno nesprávné a na finské poměry nehodící se legislativy pro tamní podniky.

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Dále kritizuje převody příjmů v EU, kde je Finsko čistým plátcem. Přijetí eura bylo podle Lindena škodlivé pro finský exportní průmysl. Finsko ztratilo obchodní a politickou suverenitu a přišlo o obchod s východem. Přijetí neoliberální ekonomické linie, prosazované anglosaskými finančními oligarchy, podle něj vede k zadlužení státu, politice úspor, privatizaci státního majetku a předání přírodních zdrojů velkým západním korporacím. Dále analytik zmiňuje zapojení Finska do válečné politiky a s tím spojené bezpečnostní riziko, což vede k zamrznutí zahraničních investic.

„Finsko potřebuje obrovskou změnu!“ napsal Linden a zmínil potřebu suverenity a míru. Země by podle jeho názoru měla dát stopku válečné politice a vystoupit z EU i NATO.

Přijetí eura Finsku neprospělo

Na dlouhodobé problémy severské země upozornil také český ekonom Lukáš Kovanda. „Finsko, které platí eurem, představuje jednu z nejslabších ekonomik EU. Jeho ekonomické zaostávání za sousedním Švédskem je nyní zhruba trojnásobné v porovnání se situací před 20 lety. Klíčovým důvodem je podle finských ekonomů euro, resp. absence flexibility směnného kursu,“ publikoval na síti X.

 

Dokud ještě Finsko platilo markkou, mohlo se negativním ekonomickým šokům přizpůsobovat oslabením své měny, příp. její devalvací. „O tuto možnost však s přijetím eura pochopitelně přišlo. Takže Finsko není s to dostatečně zvyšovat svoji konkurenceschopnost, tudíž i proto za sousedním Švédskem zaostává stále zřetelněji,“ tvrdí Kovanda.

Nejhůře jsou na tom mladí a průmyslové regiony

Podle finského analytika Juho Kostiainena je hlavní příčinou ekonomických problémů země především slabá ekonomická výkonnost Finska. Země se potýká s dlouhodobou stagnací, nízkou poptávkou po práci v soukromém sektoru, poklesem zaměstnanosti a omezeným růstem HDP. Mezi další faktory patří růst nabídky pracovní síly, částečně způsobený imigrací a vládními opatřeními, dále ztráta tradičních exportních trhů a strukturální problémy průmyslu. Ekonomové poukazují také na slabší spotřebu, vysoké úrokové sazby v minulosti a obecnou nejistotu, která brzdí investice.

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Vládní prognózy očekávají, že míra nezaměstnanosti zůstane vysoká i v letošním roce, a to kolem 10 procent. K výraznějšímu zlepšení by mohlo dojít až v následujících letech s oživením hospodářského růstu. Situace je nejvážnější mezi mladými lidmi a v regionech závislých na průmyslu a exportu. Experti varují, že bez rychlého ekonomického oživení hrozí další růst dlouhodobé nezaměstnanosti a nákladů na sociální dávky.

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Článek obsahuje štítky

EU , euro , Finsko , legislativa , nezaměstnanost , Kovanda , markka

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