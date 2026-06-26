Euro přijali, na Rusko sankce zavedli. Teď Finsko bojuje s nezaměstnaností

Podle nejnovějších údajů finského statistického úřadu Tilastokeskus vzrostla v květnu míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let na 12,7 procenta. To představuje nejvyšší hodnotu od května 1998. Počet nezaměstnaných dosáhl 376 000 osob, což je o 68 000 více než před rokem. Trendová míra nezaměstnanosti, tedy statisticky očištěný ukazatel trhu práce, se pohybuje kolem 10,8 procenta.
Tento vývoj potvrzuje dlouhodobě špatnou situaci na finském trhu práce, která se prohlubuje již několik let. „Úroveň nezaměstnanosti ve Finsku je nyní nejvyšší za desetiletí, 12,7 procenta. Za rok došlo k nárůstu až o 2,2 procentního bodu. Představte si, jak šílené je, že Finsko, čistý plátce do evropského systému, má nejvyšší míru nezaměstnanosti na celém území EU,“ upozorňuje na síti X geopolitický analytik Sakari Linden.
Suomen työttömyysaste on nyt korkeimmillaan vuosikymmeniin, 12,7 prosenttia. Nousua vuodessa on peräti 2,2 prosenttiyksikköä. Ajatelkaa kuinka hullua on, että EU-järjestelmän nettomaksaja Suomella on koko EU-alueen korkein työttömyysaste.— Sakari Linden (@Sakerui2025) June 25, 2026
Suomen taloudellinen alamäki ei ole… pic.twitter.com/9jCYDC2EFT
Finský ekonomický pokles není podle něj náhodou, ale výsledkem masivního množství chyb velkého měřítka. Mezi obrovské omyly finské politické elity patří podle analytika předání finské suverenity EU a s tím spojené břemeno nesprávné a na finské poměry nehodící se legislativy pro tamní podniky.
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Dále kritizuje převody příjmů v EU, kde je Finsko čistým plátcem. Přijetí eura bylo podle Lindena škodlivé pro finský exportní průmysl. Finsko ztratilo obchodní a politickou suverenitu a přišlo o obchod s východem. Přijetí neoliberální ekonomické linie, prosazované anglosaskými finančními oligarchy, podle něj vede k zadlužení státu, politice úspor, privatizaci státního majetku a předání přírodních zdrojů velkým západním korporacím. Dále analytik zmiňuje zapojení Finska do válečné politiky a s tím spojené bezpečnostní riziko, což vede k zamrznutí zahraničních investic.
„Finsko potřebuje obrovskou změnu!“ napsal Linden a zmínil potřebu suverenity a míru. Země by podle jeho názoru měla dát stopku válečné politice a vystoupit z EU i NATO.
Přijetí eura Finsku neprospělo
Na dlouhodobé problémy severské země upozornil také český ekonom Lukáš Kovanda. „Finsko, které platí eurem, představuje jednu z nejslabších ekonomik EU. Jeho ekonomické zaostávání za sousedním Švédskem je nyní zhruba trojnásobné v porovnání se situací před 20 lety. Klíčovým důvodem je podle finských ekonomů euro, resp. absence flexibility směnného kursu,“ publikoval na síti X.
Finsko, které platí eurem, představuje jednu z nejslabších ekonomik EU. Jeho ekonomické zaostávání za sousedním Švédskem je nyní zhruba trojnásobné v porovnání se situací před 20 lety. Klíčovým důvodem je podle finských ekonomů euro, resp. absence flexibility směnného kursu (viz… pic.twitter.com/ySMCs0HWxL— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 11, 2026
Dokud ještě Finsko platilo markkou, mohlo se negativním ekonomickým šokům přizpůsobovat oslabením své měny, příp. její devalvací. „O tuto možnost však s přijetím eura pochopitelně přišlo. Takže Finsko není s to dostatečně zvyšovat svoji konkurenceschopnost, tudíž i proto za sousedním Švédskem zaostává stále zřetelněji,“ tvrdí Kovanda.
Nejhůře jsou na tom mladí a průmyslové regiony
Podle finského analytika Juho Kostiainena je hlavní příčinou ekonomických problémů země především slabá ekonomická výkonnost Finska. Země se potýká s dlouhodobou stagnací, nízkou poptávkou po práci v soukromém sektoru, poklesem zaměstnanosti a omezeným růstem HDP. Mezi další faktory patří růst nabídky pracovní síly, částečně způsobený imigrací a vládními opatřeními, dále ztráta tradičních exportních trhů a strukturální problémy průmyslu. Ekonomové poukazují také na slabší spotřebu, vysoké úrokové sazby v minulosti a obecnou nejistotu, která brzdí investice.
Vládní prognózy očekávají, že míra nezaměstnanosti zůstane vysoká i v letošním roce, a to kolem 10 procent. K výraznějšímu zlepšení by mohlo dojít až v následujících letech s oživením hospodářského růstu. Situace je nejvážnější mezi mladými lidmi a v regionech závislých na průmyslu a exportu. Experti varují, že bez rychlého ekonomického oživení hrozí další růst dlouhodobé nezaměstnanosti a nákladů na sociální dávky.
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