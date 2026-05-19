Dostali strach? Okolnosti sestřelení dronu nad Baltem

19.05.2026 16:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur oznámil, že ozbrojené síly NATO sestřelily ukrajinský dron. Ruské tajné služby obvinily pobaltský stát, že jako členský stát NATO poskytuje svůj vzdušný prostor ukrajinské armádě. Z Pobaltí v odpověď zaznělo, že „Rusko opět lže“.

Foto: ČVUT
Popisek: Dron

Ozbrojené síly NATO sestřelily nad Estonskem dron. Pravděpodobně šlo o ukrajinský dron. Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že se jedná o další z řady narušení vzdušného prostoru v souvislosti s častými ukrajinskými útoky na Rusko.

Podezřelý ukrajinský dron byl v úterý sestřelen stíhačkou F-16 rumunského letectva, uvedl estonský ministr obrany Hanno Pevkur. NATO na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Sousední Lotyšsko také vydalo varování před drony a vyzvalo obyvatele poblíž ruských hranic, aby zůstali doma. Do oblasti byly povolány letouny baltské letecké policie NATO, uvedla lotyšská armáda.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že Ukrajina vyšle do Lotyšska experty, aby pomohli chránit vzdušný prostor země.

Ruská Služba zahraniční rozvědky (SVR) tvrdí, že Ukrajina využívá vzdušný prostor pobaltských členských států NATO k útokům na Rusko. Z Lotyšska přišla okamžitá odpověď, že Rusko „opět lže“. O slovní přestřelce informoval ruský server Mediazona.

Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová toto tvrzení na sociální síti X odmítla.

„Rusko znovu lže. … FAKT: Lotyšsko NEposkytuje vzdušný prostor pro útoky na Rusko. Zástupcům Ruska to bylo vysvětleno opakovaně,“ zdůraznila.

Ruští podcasteři vystupující pod označením Russians With Attitude naznačují, že akce pobaltských států je důsledkem strachu z Ruska. A smějí se prohlášení, že pobaltské státy neposkytovaly svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko. Dává podle nich smysl, že se jedná o reakci na prohlášení SVR ohledně ukrajinských dronových operátorů.

 

Diskuse obsahuje 6 příspěvků

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ukrajina napadla Estonsko!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseSvLh , 19.05.2026 16:58:36
NATO by mělo aktivovat článek 5. Co na to válečná štváčka Kallasová?

|  9 |  0

