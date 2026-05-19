Dostali strach? Okolnosti sestřelení dronu nad Baltem

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Podezřelý ukrajinský dron byl v úterý sestřelen stíhačkou F-16 rumunského letectva, uvedl estonský ministr obrany Hanno Pevkur. NATO na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.
Sousední Lotyšsko také vydalo varování před drony a vyzvalo obyvatele poblíž ruských hranic, aby zůstali doma. Do oblasti byly povolány letouny baltské letecké policie NATO, uvedla lotyšská armáda.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že Ukrajina vyšle do Lotyšska experty, aby pomohli chránit vzdušný prostor země.
Ruská Služba zahraniční rozvědky (SVR) tvrdí, že Ukrajina využívá vzdušný prostor pobaltských členských států NATO k útokům na Rusko. Z Lotyšska přišla okamžitá odpověď, že Rusko „opět lže“. O slovní přestřelce informoval ruský server Mediazona.
Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová toto tvrzení na sociální síti X odmítla.
„Rusko znovu lže. … FAKT: Lotyšsko NEposkytuje vzdušný prostor pro útoky na Rusko. Zástupcům Ruska to bylo vysvětleno opakovaně,“ zdůraznila.
??Russia lies again??This time it is SVR or the External Intelligence Service running a disinformation campaign against Latvia.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 19, 2026
?FACT: Latvia does NOT provide airspace for attacks on Russia. That has been explained several times to Russian representatives. pic.twitter.com/0NqrwQGzIB
Ruští podcasteři vystupující pod označením Russians With Attitude naznačují, že akce pobaltských států je důsledkem strachu z Ruska. A smějí se prohlášení, že pobaltské státy neposkytovaly svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko. Dává podle nich smysl, že se jedná o reakci na prohlášení SVR ohledně ukrajinských dronových operátorů.
No idea what Russia did but looks like the Balts are scared https://t.co/8WzkihD3EN— Russians With Attitude (@RWApodcast) May 19, 2026
Ah, makes sense https://t.co/NQ5sOEriND— Russians With Attitude (@RWApodcast) May 19, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.