Mašek (ANO): Platíme bezpečnostní složky dost, nebo málo?

V těchto dnech na půdě parlamentu i v médiích řešíme otázku – platíme bezpečnostní složky dost, nebo málo? Podotázka by měla znít – za co je vlastně platíme? V minulých letech se rozpočty třeba BIS škrtaly, teď se zase navyšují. Opozici se zdá, že se navyšují málo. OK, ale byli to oni, kdo snižovali.
Když si platíme službu, tak očekáváme výkon. Ne jen semináře, kulaté stoly, konference, ne jen tiskovky, ale reálné výsledky. Ředitel BIS se postupně stal mediální celebritou. Každý druhý výstup – agent Kremlu tady, agent Kremlu támhle. Člověk by skoro čekal, že když vyjde na ulici, tak se s ním musí srazit.
BIS, jen jedna z „tajných“ služeb, stojí daňové poplatníky více než dvě miliardy ročně. Tato vláda příspěvek ze státního rozpočtu dále navyšuje. A je to správné. Na druhé misce vah musí být výsledky. Vrbětice – po sedmi letech jsme označili pachatele z RF, Novičok (RF) – syntetizoval se také v ČR?, německý europoslanec vzal od Rusů před eurovolbami úplatek?, Jihoameričan pod vlivem RF zapálil trolejbus.
To byly nejvíc medializované kauzy. Kolik reálných hrozeb bylo zastaveno? Kolika problémům se předešlo dříve, než nastaly? Nyní přišla tvrdá realita. Případ haly v Pardubicích. Vlastní ji firma, která čelí útokům napříč Evropou, opakovaně, systematicky. A u nás? U nás má jedinou pobočku. Zatím to vypadá, že si jí nikdo ani nevšiml. Nikdo ji nehlídal, nikdo nevyhodnocoval riziko?
BIS prý neměla žádné poznatky? Opravdu? Jak je to možné? Firma, která je opakovaně terčem útoků v několika státech, a naše kontrarozvědka o tom „nemá poznatky“? To jako vážně? Jak to funguje? Nesdílejí se informace napříč EU?
Dobře, chápu, že se tu objeví parta nějakých aktivistických bláznů a systém na to není připravený. To se stát může. Ale že někdo nezaznamená širší evropský kontext? Že nikdo nespojí souvislosti? To už není smůla, to už zavání možným selháním, nebo ne?
Tak kde je problém? Je to opravdu jen v penězích? Opravdu si myslíme, že když tam teď „nasypeme“ další miliony, tak se to skokově zlepší? Není to i o lidech a obsazení, o jednostranném zaměření, o provozní slepotě? Kdo vlastně vyhodnocuje, co se kolem nás děje? Kdo na to reaguje?
Doufám, že BIS, která zatím mlčí, přijde s vysvětlením a ubezpečí nás, že situaci kolem firem s bezpečnostním rizikem má pod kontrolou. Že cílí nejen na agenty RF a Číny, ale mimo jiné i na skupiny radikalizovaných aktivistů, které mohou páchat teroristické akce v ČR!
