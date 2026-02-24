Mašek (ANO):Prezident podpořil demonstraci proti vládě, kterou sám jmenoval

Ať jsme fér – objevilo se celé video. A co z něj vyplývá? Prezident svým pozdravem chvilkařům a svou podporou fakticky podpořil demonstraci proti vládě, kterou sám jmenoval. A co dělá momentálně?
Prezident předvádí zbabělý úprk do mlhy jak z béčkového manuálu „Jak se vyhnout odpovědnosti“. Ve skutečnosti si jen kryje vlastní záda a doufá, že se to celé rozplyne dřív, než na něj někdo pořádně ukáže prstem.
A Minář? Ten konečně naráží na realitu. Moralizování na pódiu a sbírání lajků není totéž co skutečná politická síla. Transparenty, výkřiky o hodnotách a póza spasitele z nikoho ještě nedělají hráče, který umí ustát tlak a nést odpovědnost. Teď jen sklízí účet za vlastní iluze – a není zrovna zanedbatelný.
Jeden si teatrálně myje ruce a tváří se, že s tím nemá nic společného. Druhý může maximálně srolovat transparent a přiznat si, že politika není nedělní manifestace, ale mnohakolový náročný ring. Zkrátka prezident si zachraňuje kůži za každou cenu a Minář zjišťuje, že mezi moralizováním a skutečnou politickou mocí je sakra velký rozdíl.
