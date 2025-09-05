Ministr Baxa: Babiš veřejná média dokonale paralyzuje

Andrej Babiš slibuje zrušení koncesionářského poplatku za Českou televizi a Český rozhlas. Tím vám říká, že budete platit všichni. Každý z vás, z daní, které státu odvedete. Budou platit i ti, kteří dnes neplatí. Slibuje i sloučení veřejnoprávních médií. Je to nesmysl, který nic neušetří, zato média dokonale paralyzuje. Jsem zvědav, z čeho chce ANO všechny tyto své sliby zaplatit. Nebo jde hlavně o to, aby byla média veřejné služby závislá na státu a tím nové vlády poslušná? Samé otázky.
autor: PV