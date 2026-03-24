Ministr Bednárik: Na dopravní infrastrukturu máme letos připraveno rekordních 169,3 miliardy

Ministr dopravy Ivan Bednárik má za sebou prvních 100 dní ve funkci. V tomto období se resort dopravy pod jeho vedením soustředil především na zajištění financování dopravní infrastruktury, přípravu klíčových legislativních změn a posílení transparentnosti i efektivity řízení podřízených organizací.
„Ihned po nástupu do úřadu jsme s týmem začali napravovat dopravní rozpočet, který jsme zdědili po předchozí vládě a který reálně ohrožoval další výstavbu v Česku. Ve spolupráci s kolegy ve vládě se nám podařilo situaci stabilizovat. Letos máme na dopravní infrastrukturu připraveno rekordních 169,3 miliardy korun. Rozpočet již podepsal pan prezident a u prvních dříve zablokovaných staveb máme uzavřené smlouvy se zhotoviteli. Stavební práce se v nejbližších dnech rozběhnou například na posledním úseku D11 u Jaroměře,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Z celkového rozpočtu SFDI směřuje 81,1 miliardy korun do dálnic a silnic I. třídy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Na železniční projekty Správy železnic je určeno 72,2 miliardy korun a 1,3 miliardy korun půjde na modernizaci vodních cest prostřednictvím Ředitelství vodních cest.
Legislativní změny: férové podmínky i vyšší bezpečnost
Ministerstvo dopravy zahájilo přípravu několika klíčových legislativních opatření vycházejících z programového prohlášení vlády. Mezi hlavní priority patří úprava systému zpoplatnění dálnic pro osobní automobily, která má sjednotit podmínky pro různé typy vozidel a zrušit automatickou valorizaci cen dálničních známek.
„Novelu zákona č. 13/1994 Sb., která tyto změny přinese, jsme již připravili a odeslali do meziresortního připomínkového řízení,“ doplnil ministr Bednárik.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Současně ministerstvo připravuje zavedení 75% slev na jízdném ve veřejné dopravě pro studenty a seniory od 1. ledna 2027. Opatření vzniká s důrazem na hladkou implementaci do tarifních a odbavovacích systémů.
Ministerstvo také otevřelo diskusi s obcemi o transparentním nastavení pravidel pro provoz obecních radarů s cílem posílit bezpečnost silničního provozu. Probíhá rovněž analýza úprav v oblasti taxislužeb, včetně požadavků na základní znalost českého jazyka u řidičů taxislužeb a alternativních přepravních platforem.
„Legislativní změny, které připravujeme, nejsou samoúčelné. Jejich cílem je vyšší transparentnost, bezpečnost a funkční systém, kterému budou lidé důvěřovat,“ uvedl ministr dopravy.
PPP projekty a vyjednávání o kofinancování z Evropy
Ministerstvo dopravy aktivně rozvíjí všechny dostupné možnosti financování dopravní infrastruktury v souladu s textem programového prohlášení vlády. Na začátku roku byli účastníci soutěžního dialogu vyzváni k podání finálních nabídek na dostavbu úseků dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou PPP projektu. Předložení nabídek se očekává v průběhu letošního léta.
Pokračuje také vyjednávání na evropské úrovni o podobě operačních programů na nadcházející programové období po roce 2028. Pro Českou republiku je toto vyjednávání klíčové z hlediska získání evropských zdrojů na spolufinancování přípravy a výstavby tuzemského systému rychlých železničních spojení.
Transparentnost a efektivní veřejné zakázky
Pod vedením ministra Bednárika klade ministerstvo důraz také na otevřenost vůči veřejnosti. Na webových stránkách ministerstva jsou nově zveřejňovány například zápisy z jednání Centrální komise Ministerstva dopravy, která posuzuje dopravní projekty z technického, strategického i ekonomického hlediska.
Ve spolupráci se Správní radou Správy železnic dochází k významným změnám ve fungování této organizace. Redukcí prochází administrativní aparát a zároveň se mění přístup k zadávání veřejných zakázek s důrazem na maximální finanční i funkční efektivitu.
První výsledky již přinášejí úspory v řádu stovek milionů korun u jednotlivých investičních akcí při zachování požadované kvality. „Díky tomu budeme schopni opravovat více kilometrů tratí než v minulosti,“ zdůrazňuje ministr Bednárik.
„Ministerstvo dopravy bude i nadále naplno pracovat na naplňování programového prohlášení vlády a realizovat projekty, které zlepší dostupnost a kvalitu dopravy v celé České republice,“ uzavírá ministr Ivan Bednárik.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.