Ministr Bednárik: Podařilo se sestavit proinvestiční a udržitelný rozpočet na dopravu

26.01.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který by měl letos pracovat s částkou 169,3 miliardy.

Ministr Bednárik: Podařilo se sestavit proinvestiční a udržitelný rozpočet na dopravu
Foto: Ministerstvo dopravy
Popisek: Ministr dopravy Ivan Bednárik

To je o 9 miliard více, než byl schválený rozpočet fondu pro rok 2025. Finanční prostředky půjdou na výstavbu nových dálnic a silnic I. tříd, pokračování klíčových železničních staveb a zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury. Rovněž je zajištěno financování úprav dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany a příspěvků zaměřených na zvyšování bezpečnosti pro města a obce. Oproti původně navrhovanému rozpočtu SFDI minulou vládou dochází k posílení národních zdrojů o částku 26 miliard korun.

„Podařilo se nám sestavit proinvestiční, a především udržitelný rozpočet na dopravu. Cílem totiž nemá být namalovat si rekordní výdaje a pak přemýšlet, jestli na ně máme peníze, ale připravit vyvážený a rozumný plán investic, který má pozitivní dopad pro občany, bezpečnost a ekonomiku. Meziročně zvedáme rozpočet Ředitelství silnic a dálnic i Správy železnic a investujeme do prioritních staveb,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Rozpočet SFDI je navrhovaný jako silně proinvestiční, kdy investiční výdaje dosahují 119,5 miliard korun (+ 9 miliard korun oproti schválenému rozpočtu SFDI pro rok 2025) a neinvestiční jsou 49,8 miliard korun (opravy, údržba a provozování dopravní infrastruktury včetně provozní činnosti investorských organizací).

Ivan Bednárik, MBA

  • BPP
  • ministr dopravy
Ivan Bednárik, MBA
  • BPP
  • ministr dopravy

„Jedná se o rekordní rozpočet na dopravní infrastrukturu, kterým navazujeme na rostoucí trend minulých let. Národní zdroje činí 144 mld. Kč a počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 25,3 mld. Kč, a to zejména z Operačního programu Doprava a Nástroje pro propojení Evropy, tzv. CEF,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Z celkové částky rozpočtu je pro Ředitelství silnic a dálnic vyčleněno 81,1 miliard korun a pro Správu železnic 72,2 miliard korun na pokrytí investičních a neinvestičních akcí.

„Po definitivním schválení rozpočtu budeme moci zahájit realizaci staveb, které dnes čekají na podpis smlouvy ze strany ŘSD. Návrh rozpočtu finančně pokrývá veškeré důležité stavby, jakými jsou třeba poslední nerozestavěný úsek dálnice D11 od Jaroměře do Trutnova, nový úsek D35 Úlibice – Hořice vč. obchvatu Úlibic a další významné dálniční úseky na D6, D48 či D55 nebo dlouho očekávané silniční obchvaty, mezi nimi např. i obchvaty Znojma a Břeclavi,“ představuje některé důležité zahajované stavby v letošním roce generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Aktuálně je ve výstavbě dohromady 203,9 kilometrů dálnic a silnic I, třídy, konkrétně to je 137 kilometrů dálnic a 66,9 kilometrů silnic I. třídy, z velké části se jedná o obchvaty měst a obcí.

„Na železnici chceme zahájit velké investiční projekty, jako je přestavba železničního uzlu v Hradci Králové, modernizaci trati Kladno – Praha-Ruzyně, pokračovat budou i rozsáhlé modernizace Smíchovského a Masarykova nádraží a uzlu Česká Třebová. Výrazně se zaměříme také na zvyšování efektivity drážních zakázek, abychom maximalizovali přínosy každé realizované stavby,“ zdůrazňuje náměstek pro modernizaci dráhy Správy železnic Mojmír Nejezchleb.

Prostředky budou také využity například k zahájení modernizace tratě Plzeň – Chotěšov, modernizaci železničního uzlu Ostrava nebo elektrizace trati Rudoltice v Čechách – Lanškroun.

Po schválení návrhu rozpočtu SFDI vládou poputuje nyní dokument k projednání do Poslanecké sněmovny.

graf

