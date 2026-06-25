Fiala (ODS): Začne vadit i nezávisle uvažující občan

25.06.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Fiala (ODS): Začne vadit i nezávisle uvažující občan
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Sledujte pečlivě vyjádření představitelů vládní koalice k poslednímu rozhodnutí Ústavního soudu!

Přímé útoky na jeho nezávislost (Okamura), výzvy k jeho zrušení (Turek), válečnická rétorika (Macinka), podprahové zpochybňování nepohodlného rozhodnutí (Babiš).

Každé další vyjádření ukazuje jejich pravou povahu. Nemají respekt k našemu ústavnímu systému, který je páteří demokratické, prosperující a svobodné České republiky. Chtějí pro sebe absolutní monopol na moc a na rozhodování o tom, co je a co není správné.

Proto jim vadí nezávislý prezident, nezávislý Ústavní soud i nezávislá média. A časem jim začne vadit i nezávisle uvažující občan.

Toto je jednoznačně nejhorší vláda od listopadu 1989. Jejím cílem je ukořistit pro sebe ekonomicky i mocensky celý stát. 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Měli jste odmítnout. Ústavní odborník Ústavnímu soudu
Soud s Macinkou. A ne ten Ústavní. Hnutí žaluje, chvilkaři roztleskávají
„Vtěrka, vyžírka, soudruh.“ Macinka přitvrdil
A co odpovědnost? Vážná výtka k rozhodnutí ÚS

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte Petru Fialovi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Bezpečnost

Co přesně má podle vás Evropa udělat, aby dostála tomu, že přijme odpovědnost za vlastní bezpečnost? Je fakt, že už včera bylo pozdě a Evropa v otázce zajištění bezpečnosti totálně selhala, což ukazuje i řadu let problém s nelegální migrací, který vůbec nedokázala vyřešit.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna Horoskop na červenecHoroskop na červenec

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nejhorší vláda byla ta tvoje, Fialo, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVelká_žumpa , 25.06.2026 11:59:41
Dozimetr, Kampelička, Bitcroix, neskutečná sekyra, okradení důchodců a zatahování do cizích válek. Fuj, Fialo, nikdy více.

|  5 |  0

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Toho večera byl Petr Pavel zcela klidný

12:04 Kavij (KSČM): Toho večera byl Petr Pavel zcela klidný

Toho večera, který předcházel příštím hodinám, kdy Ústavní soud měl dle zákulisní dohody vydat verdi…