Fiala (ODS): Začne vadit i nezávisle uvažující občan

Sledujte pečlivě vyjádření představitelů vládní koalice k poslednímu rozhodnutí Ústavního soudu!
Přímé útoky na jeho nezávislost (Okamura), výzvy k jeho zrušení (Turek), válečnická rétorika (Macinka), podprahové zpochybňování nepohodlného rozhodnutí (Babiš).
Každé další vyjádření ukazuje jejich pravou povahu. Nemají respekt k našemu ústavnímu systému, který je páteří demokratické, prosperující a svobodné České republiky. Chtějí pro sebe absolutní monopol na moc a na rozhodování o tom, co je a co není správné.
Proto jim vadí nezávislý prezident, nezávislý Ústavní soud i nezávislá média. A časem jim začne vadit i nezávisle uvažující občan.
Toto je jednoznačně nejhorší vláda od listopadu 1989. Jejím cílem je ukořistit pro sebe ekonomicky i mocensky celý stát.
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